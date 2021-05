Springe/Völksen

Die Friseurinnung hat schwere Zeiten hinter sich, von November bis Februar blieben Scheren, Bürsten und Kämme unbenutzt. In einer ersten Erholungsphase der Wiedereröffnung ab Anfang März war der Ansturm groß, die Wartelisten für einen Termin lang.

Doch nun wird den Friseuren eine weitere Hürde in den Weg gestellt – bei einer Inzidenz über 100 sind die Kunden seit Einführung der Testpflicht am 24. April verpflichtet, einen negativen Corona-Test vorzuweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Die Auswirkungen auf Inhaber und Angestellte der Salons sind dramatisch, die Einbußen deutlich spürbar. „Wir bemerken einen starken Rückgang, weil unsere Kunden beim Arzt oder in der Apotheke keine Termine für einen Test bekommen. Vor allem für die Älteren ist das ein großes Problem“, sagt Nicole Berte, Mitinhaberin des Salons Frittenschnitt.

Verlust liegt bei 75 Prozent

Nur Menschen, die 15 Tage nach Erhalt des vollen Impfschutzes eine Bescheinigung vorlegen können, unterliegen nicht der Testpflicht. Den Friseuren hilft das jedoch kaum. „Eine 88 Jahre alte Kundin sagte mir, dass der Zustand schlimmer sei als im Krieg. Und die Dame hat in ihrem Leben schon einiges mitgemacht“, so Berte. Den Verlust an Kunden und Einnahmen beziffert sie seit Einführung der Testpflicht auf 75 Prozent. „Aber wir machen so lange auf, wie es möglich ist.“

In den Hair-&-Flair-Salons von Yvonne Kaluza ist die Situation nicht viel besser. An beiden Standorten in Springe und Altenhagen musste sie jeweils die Hälfte der insgesamt acht Mitarbeiter nach Hause schicken, weil derzeit nur etwa 50 Prozent der Kundschaft Termine bucht. „In der ersten Woche war es richtig schlimm. Zwei Angestellte sind in Elternzeit, die anderen können Minusstunden aufbauen. Ich hoffe, dass es nur eine Momentaufnahme ist, sonst müssen wir über Kurzarbeit nachdenken“, sagt Kaluza.

Hygienekonzepte haben sich bewährt

Nach dem Infektionsschutzgesetz sind Saloninhaber verpflichtet, ihren Mitarbeitern zweimal in der Woche einen Test anzubieten, um sich und ihre Kunden zu schützen. Zudem haben sich Hygienekonzepte bewährt. Dass die Zahl der Kunden dennoch dermaßen eingebrochen ist, kann sich Kaluza nicht erklären. „Ich verstehe es nicht, das ist doch der sicherste Weg für alle. Vielleicht haben viele Leute keine Lust, sich testen zu lassen.“

Wenn Lockerungen in Kraft treten, könnte sich die Lage schnell erholen. Andernfalls wäre es auch keine Option, die Salons vorübergehend zu schließen. „Als Geschäftsfrau denke ich, dass wir dann aufpassen müssten, unsere Kunden nicht zu verlieren. Derzeit könnten wir ohnehin nicht mit finanziellen Hilfen rechnen“, sagt Kaluza.

Keine Testpflicht für therapeutische Behandlungen

An die Auflagen haben sich auch Fußpfleger zu halten. Auch sie müssen sich zweimal pro Woche testen. In Sabine Stullichs Praxis für Podologie kommen die Patienten aber nahezu ausnahmslos auf ärztliche Anordnung. Nur weil für therapeutische Behandlungen keine Testpflicht besteht, hat sich die Zahl der Patienten daher kaum verändert. „Das Hauptklientel gehört zur Altersgruppe 60 plus. Die meisten Patienten mit Diabetes oder Neuropathie gehören zur Hochrisikogruppe. Wenn es Ausfälle gibt, liegt es eher an Absagen der Patienten“, erklärt Nicole Stullich-Magritz. Fußpfleger, die nicht im Sinne der Heilmittelverordnung behandeln dürfen, hätten es aus ihrer Sicht aber wesentlich schwerer. Kosmetik- und Nagelstudios können Kunden bei einer Inzidenz über 100 ebenfalls nur in Empfang nehmen, wenn ein tagesaktueller Test vorgelegt wird. Wie den Friseursalons bleibt ihnen derzeit kaum eine andere Möglichkeit, als auf sinkende Corona-Zahlen und entsprechende Lockerungen zu warten..

Von Dennis Scharf