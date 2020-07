Die Freibäder in Springe sind mit den Besuchen im Juni überwiegend zufrieden. Dank der wenig strengen Auflagen nutzen viele Schwimmer auch aus weiter entfernten Städten die Bäder in Bennigsen und Eldagsen, während im Waldbad die anstehende Sanierung noch Sorgen bereitet. In Eldagsen wird überlegt, die große Liegewiese zu öffnen.