Bereits 28 Frauen haben sich seit August an die Mitarbeiterinnen vor Ort gewandt. Das Team habe nicht damit gerechnet, dass das Beratungsangebot so schnell so gut anläuft. Dass der Bedarf in Springe hoch ist, habe man aber schon vom Standort Laatzen aus mitbekommen. Bereits 2019, als Donna Clara noch nicht mit einem festen Anlaufpunkt in der Deisterstadt vertreten war, haben sich 25 Frauen aus Springe nach Polizeieinsätzen an die Beratungsstelle gewandt – stellvertretend wurden für sie am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen in der vorigen Woche 25 Kerzen neben dem Alten Rathaus angezündet. Es war eine gemeinsame Aktion mit der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Lena Rödiger.

Aktuell führe die Corona-Krise dazu, dass „die häusliche Gewalt zunimmt“, berichtet eine Mitarbeiterin. Zu ihrem eigenen Schutz bleibt sie anonym. „Durch die Kontaktbeschränkungen ist es schwer, Ausweichmöglichkeiten zu finden.“

Neben der häuslichen Gewalt geht es bei den Beratungen in Springe auch um Trennungen oder Scheidungen, bei denen es oft Ärger um die Fürsorgepflichten geht oder auch um die Besitzverhältnisse. Auch dafür stünden die Mitarbeiterinnen mit Rat und Tat zur Verfügung. Weiteres Thema ist die psychische Gewalt an Frauen – also etwa deren Herabwürdigung durch Beschimpfungen. Manche Frauen hätten in ihrer Kindheit sexualisierte Gewalt erfahren und diese Erlebnisse nie aufgearbeitet, berichtet die Mitarbeiterin weiter. „Oft kommen die Frauen mit gleich mehreren Themen zu uns, die wir erst einmal sortieren müssen.“

Auch bei Fragen zu Unterhaltszahlungen hätten sich Springerinnen schon an das Team gewandt; ebenso, wenn es um die schwierige Wohnungssuche in der Stadt geht. „Das ist in Springe gerade nicht leicht, günstige Wohnungen zu finden.“

Wenn die Beraterinnen vor Ort feststellen, dass Frauen therapeutische Unterstützung brauchen, würden sie sich um die Weitervermittlung kümmern. „Nach einer Gewalterfahrung ist es wichtig, für Stabilität zu sorgen.“ Oftmals hätten die Frauen kein Selbstvertrauen mehr. Dabei sei es wichtig, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.

Derzeit arbeitet das Team daran, sich mit den heimischen Akteuren zu vernetzen. Aufgrund der Corona-Pandemie und den Kontaktbeschränkungen sei der Austausch langwieriger. Ein Termin mit der Polizei etwa steht noch aus; Treffen mit der heimischen Jugendhilfe oder dem Kinderschutzbund konnten aber stattfinden.

Von Saskia Helmbrecht