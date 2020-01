Förderverein unterstützt Feuerwehrnachwuchs

Springe

„Der Förderverein der Ortsfeuerwehr Springe ist sehr gut aufgestellt“, verkündete der Vorsitzende Jürgen Merbt nun während der Jahresversammlung am Dienstagabend. Mit rund 8500 Euro unterstützte der 533 Personen zählende Verein vergangenes Jahr unter anderem die Jugendarbeit, indem er die Ausbildung sowie die Notenbeschaffung bezuschusste.

Auch der Mannschaftstransportwagen, der laut Merbt „kein Pflichtfahrzeug“ sei, und die Fortbildung der Kameraden wurden finanziert. Unterstützend zeigte sich der Verein außerdem bei den Bürokosten in der Feuerwache und bezuschusste das alljährliche Zeltlager, teilte der Vorsitzende in seinem Rückblick auf das Jahr 2019 mit. „Die Ausgaben gehören nicht zum Pflichtprogramm der Stadt, sind aber in der Wehr trotzdem wünschenswert“, sagte Merbt – schließlich würden sie die Arbeit der Kameraden deutlich erleichtern. Seiner Auffassung nach, stünde der Förderverein inzwischen „auf mehr als gesicherten Füßen“.

Der Vereinschef betonte, dass die getätigten Ausgaben ohne die Fördermitglieder nicht möglich gewesen seien. Zudem lobte er die gelungene Zusammenarbeit innerhalb des Vorstands. Merbt teilte außerdem mit, nächstes Jahr, noch vor dem eigentlichen Ablauf seiner Amtszeit, das Amt als Vorsitzender abgeben zu wollen. „Die Gründe dafür liegen ausschließlich im privaten Bereich“, sagte er nun während der Versammlung.

Auch für das kommende Geschäftsjahr sind mehrere Anschaffungen für die Kameraden geplant. So solle unter anderem in warme Pullover, neue Stühle für das Außengelände sowie eine größere Geschirrspülmaschine investiert werden, teilte Ortsbrandmeister Florian Doege mit.

Von sza