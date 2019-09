Feuerwehr-Förderverein feiert beim Kartoffelfest sein 25-jähriges Jubiläum

Gestorf

Am Sonnabend hing über dem Hof Klingenberg der Duft von frisch gebackenen Kartoffelpuffern in der Luft. Bereits zum zwölften Mal veranstaltete der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Gestorf ein Kartoffelfest, das alle zwei Jahre ausgerichtet wird. Zahlreiche Besucher drängten sich dicht an dicht um die Biergarnituren, wo sie unter dem freien Himmel mit allerlei aus der Knolle verköstigt wurden. Einen freien Platz zu ergattern, war in den Mittagsstunden nicht gerade einfach. Auch bei den jüngsten Besuchern kam keine Langeweile auf: Hinter dem Hof eroberten sie eine Feuerwehrhüpfburg und begutachteten gemeinsam mit den Kameraden die Einsatzwagen. Für gute Stimmung sorgte zudem der Musikverein Gestorf.

Förderverein finanziert Mannschaftswagen der Feuerwehr

„Der Förderverein sammelt Spenden ein und unterstützt damit Anschaffungen der Feuerwehr“, sagte Ortsbrandmeister Dirk-Michael Liesch. Sei es mit Geräten und Ausrüstung für die aktive Wehr oder einem neuen Zelt für die Jugendfeuerwehr. Sogar zwei Mannschaftswagen konnten dank der großzügigen Spenden angeschafft werden. „Außerdem sind wir jetzt alle einheitlich gekleidet“, freute sich Liesch und wies auf die dunkelblauen Polo-T-Shirts der Kameraden hin.

Seit 25 Jahren unterstützt der am 12. Juli 1994 gegründete Förderverein die Gestorfer Kameraden – so lange hält auch der Vorsitzende, Heinrich Eicke, das Amt des Vorsitzenden inne und wurde nun für sein Engagement geehrt.

Eicke erhält die Feuerwehr-Ehrenmedaille

In Springe sei diese Auszeichnung bislang einmalig, sagte Stadtbrandmeister Herbert Tschöpe, der Eicke die Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille verlieh. Es ist die höchste deutsche Ehrung für Personen, die nicht aktiv der Feuerwehr angehören. Zusätzlich erhielt Eicke die Urkunde des Deutschen Feuerwehrverbands. Mit seinem Engagement habe Eicke zum Bau des Feuerwehrhauses und 2002 der Gründung der Kinderfeuerwehr – der Tatütata-Kids – beigetragen, wodurch Kinder und Jugendliche zur Feuerwehr finden, sagte Tschöpe. Und auch als Rechtsanwalt habe Eicke der Feuerwehr Rechtssicherheit gegeben.

„Eine bessere Geldanlage für den Ort gibt es nicht“, fand auch Ortsbürgermeister Eberhard Brezski lobende Worte und dankte in seiner Begrüßung dem Förderverein für die intensive Unterstützung der Feuerwehrarbeit: Wer damals in den Förderverein eingetreten sei, habe Weitsicht bewiesen, so der Ortsbürgermeister. Schließlich sei die Feuerwehr auf die bestmögliche Ausrüstung angewiesen. Deswegen auch sei die Mitgliedschaft laut Brezski ein „verdammt gut angelegtes Geld“.

Mit einer Urkunde bedacht wurden alle Gründungsmitglieder des Fördervereins.

Von Patricia Szabo