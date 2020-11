Springe

Die Form der Abbruchkante des Findlings, die auf dem Stein zu sehen ist, erinnert Regina Walter an die Umrisse des Landkreises Milicz in Schlesien. Deshalb hat die Vorsitzende der Heimatkreisgemeinschaft Militsch-Trachenberg den Felsbrocken, den sie auf dem Springer Bauhof entdeckt hat, ausgewählt. Am Dienstag wurde er nun am Museumshof aufgestellt, direkt vor der schlesischen Eiche, die 1986 dort gepflanzt wurde. Der Findling soll ein Symbol für die Städtepartnerschaft zwischen Milicz und Springe sein, die zwar beschlossen, aber noch nicht offiziell besiegelt ist. Die geplante Vertragsunterzeichnung im Frühjahr fiel wegen der Corona-Pandemie aus. Wenn möglich, soll das Treffen im kommenden Jahr nachgeholt werden, dann soll der Findling auch eine entsprechende Plakette erhalten. Sina Riedel und Anike Molgedey von der Stadt sowie Heidi Dopheide vom Heimatkreisverein waren dabei, als Andreas Rudetzki vom Bauhof den Findling vor der Eiche absetzte.

Von Jan-Erik Bertram