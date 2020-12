Stadtbrandmeister Herbert Tschöpe zieht für die Feuerwehr Springe eine positive Bilanz für das Jahr 2020. Vor allem die fünf neuen Autos trugen zur Verbesserung der Einsatzsituationen bei, daneben sorgen auch Digitalfunk und neue Melder für reibungslosere Abläufe. Nun stehen die nächsten Projekte an.

Einer der größten Einsätze in diesem Jahr: der Dachstuhlbrand "Am Grünen Brink" am 21. Januar. Quelle: Ralf T Mischer/Archiv