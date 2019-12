Falschparker lassen die Kasse klingeln

Springe

Lange Zeit hatte die Stadt nicht kontrolliert, weil ein Mitarbeiter krankheitsbedingt nicht arbeiten konnte. Anfang 2018 hatte die Verwaltung die Stelle im Fachdienst Ordnung und Verkehr aber nachbesetzen können, sodass wieder vermehrt kontrolliert wurde. Und das spiegelt sich auch in den Zahlen wider: 2016 hatte die Stadt 10 300 Euro eingenommen, 2017 waren es gerade einmal 7600 Euro. In diesem Jahr war die zuständige Mitarbeiterin durchgehend im Einsatz, dabei ist sie nur die Hälfte ihrer Arbeitszeit für die Überwachung der Parksituation zuständig. Für die Verwaltung sei das Verteilen der Knöllchen kein finanzieller Gewinn, denn von dem Geld würden die Personal- und Sachkosten bezahlt, so Kohlmeyer. Ziel sei es, Verstöße zu ahnden und darauf zu achten, dass die Verbote auch tatsächlich eingehalten werden.

„Hauptaugenmerk liegt auf der Kernstadt, in den Ortsteilen wird nur sporadisch mal kontrolliert, weil es dort kaum Beschränkungen gibt“, so Kohlmeyer.

Vor allem rund um die Innenstadt, Oberntor, Niederntor und Bahnhofstraße, würde oft falsch geparkt, berichtet Kohlmeyer. Besonders eng wird es, wenn der Museumshof als großer Parkplatz wegfällt, etwa beim Schützenfest oder Weihnachtsmarkt. „Dann baut sich ein hoher Parkdruck auf.“ Sorgen bereitet der Verwaltung vor allem die Parkplatzsituation am Feuerwehrhaus. Denn während der Veranstaltungen seien zahlreiche Autofahrer auf die Fläche hinter der Polizei ausgewichen. Lediglich ein Drittel der Plätze ist dort für die Mitglieder der Feuerwehr reserviert, die mit ihren Autos zum Feuerwehrhaus fahren, wenn es einen Einsatz gibt. „Und da gibt es immer wieder Probleme“, weiß Kohlmeyer. „Vor allem bei Veranstaltungen haben wir da extremen Druck und müssen überlegen, wie wir das hinkriegen.“

Schließlich müsse sichergestellt werden, dass die Feuerwehrleute problemlos mit ihren eigenen Fahrzeugen parken, aber auch mit den Feuerwehrfahrzeugen das Gelände ohne weitere Schwierigkeiten wieder verlassen können, um schnell am Einsatzort zu sein. „Wir überlegen bereits, wie wir optisch darauf aufmerksam machen können.“ Die Einfahrt von der Straße Auf dem Burghof zum Feuerwehrhaus ist bereits verboten. Nicht nur bei Veranstaltungen, auch im Alltag hätten vor allem BBS-Schüler den Parkplatz für sich entdeckt, hat Kohlmeyer beobachtet. Daher soll dort künftig nachgebessert werden, um ausreichend Plätze für die Einsatzkräfte vorzuhalten.

Etwas entspannt hätte sich dafür die Situation bei Büro & Co., die die Geschäfte der Post übernommen haben. Dort wurden Kurzzeitparkplätze eingerichtet. „Kritisch wird es dort aber trotzdem bleiben und damit einer unserer Kernpunkte bei der Überwachung.“

Von Saskia Helmbrecht