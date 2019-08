Springe

Was ist denn aber nun dieses ISEK? Es geht im Kern um einen Plan für die Entwicklung einer Stadt. Einen Rahmen für Entscheidungen, die in den kommenden Jahren anstehen. Wo kommt man her, wo will man hin? Akute Frage in Springe: Braucht man das überhaupt? Bürgermeister Christian Springfeld (FDP) sagt ja.

Für ihn g...