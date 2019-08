Bennigsen/Hannover

Richter und Staatsanwälte wissen: In Strafprozessen wird oft gelogen. Angeklagte haben sogar das Recht, die Unwahrheit zu sagen. Doch was Zeugen und die beiden Angeklagten am Freitag vor der 1. Großen Jugendkammer aussagten, verblüffte die Richter, Prozessbeteiligte und Zuhörer.

Wegen besonders schweren Raubes, ge...