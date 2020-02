„Ich bin aus Überzeugung in die Politik gegangen, um etwas zu verbessern“, sagt die 23-jährige Ermana Nurkovic aus Springe. Seit Oktober 2018 ist sie Geschäftsführerin des SPD-Unterbezirks Region Hannover – für sie war die Jahresauftaktklausur der Sozialdemokraten in der Heimvolkshochschule also ein Heimspiel.