Eltern wollen Kitaplatz in Hannover einklagen

Das Kind wird im November drei Jahre alt und hat in Springe – wie viele andere Mädchen und Jungen auch – keinen Kindergartenplatz bekommen. Weil die Eltern in Hannover arbeiten, wollten sie stattdessen dort unterkommen – und zwar in der Einrichtung eines kirchlichen Trägers.

Den Ganztagsplatz haben sich die Eltern nach Angaben des Verwaltungsgerichts selbst organisiert, den Betreuungsvertrag bereits abgeschlossen. Auch die Stadt Springe spielte mit: Sie erklärte sich grundsätzlich bereit, an den Träger der Einrichtung einen Betriebskostenzuschuss für die Inanspruchnahme des Platzes zu zahlen – allerdings nur, wenn die Stadt Hannover auch zustimmt.

Und das tut sie nicht. Denn dort gibt man an, den Platz für ein (allerdings noch nicht konkret feststehendes) Kind aus Hannover selbst zu benötigen. Die Springer, könnte man das Argument etwas populistisch zusammenfassen, nähmen ja sonst den Hannoveranern die Kitaplätze weg. Jetzt geht es also vor Gericht: Die Eltern verlangen von der Region Hannover als für Springe zuständigen Jugendhilfeträger, dem Kind den Zugang zu dem Betreuungsplatz in Hannover zu verschaffen. Der sei schließlich noch frei.

Die Region wiederum gibt an, sie könne nicht helfen: Der Träger sei frei, nicht kommunal – und der Platz nicht im eigenen Zuständigkeitsbereich, da die Landeshauptstadt selbst Jugendhilfeträger für sich ist.

Es gebe Vereinbarungen, nach denen die Entscheidung in solchen Situation die Gemeinde trifft, in der die gewünschte Einrichtung liegt. Die Stadt Hannover sagt, die Kita hätte den Vertrag erst abschließen dürfen, wenn die Zustimmung vorgelegen hätte.

Von Christian Zett