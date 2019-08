Springe

Am Montagnachmittag meldeten sich die Eltern per „Mängelmelder“ bei der Stadt, am Dienstag um kurz nach 9 Uhr war bereits die Antwort online. Es geht um die Schulwegsicherung. Grundschüler und Kindergartenkinder hätten es schwer, über die Schulstraße zu gelangen. Die Tempo-30-Schilder würden hartnäckig ignoriert. „Hier entstehen täglich gefährliche Situationen“, schreibt der Verfasser. Zwar gibt es in der Nähe der Grundschule Hinter der Burg eine Ampel. Die führt allerdings nur über die Straße Hinter der Burg.

Die Antwort liest sich zwischen den Zeilen leicht genervt. „Jedes Jahr zu Schuljahresbeginn bekommt die Stadt Springe als Straßenverkehrsbehörde von allen Seiten aufgezeigt, wie gefährlich der Schulweg für die kleinen Erstklässler doch ist, wie schnell die Autos doch rasen und wo überall Zebrastreifen und Fußgängerampeln gebaut werden müssten“, schreibt der Mitarbeiter. „Wir messen daraufhin Verkehrsströme und Geschwindigkeiten, um eine objektive Entscheidungsgrundlage zu erhalten und kommen dann manchmal zu einem anderen Bild. So auch hier.“

Bei der jüngsten Verkehrsmessung in der östlichen Schulstraße habe sich herausgestellt, dass 85 Prozent der Autofahrer mit durchschnittlich 36 Kilometer pro Stunde unterwegs sind. „Das ist zwar etwas mehr als erlaubt. Aber noch nicht so viel, dass man zu Recht von ,Rasern‘ sprechen könnte“, bewertet der Mitarbeiter.

Und weiter: „Auch die Unfallzahlen ergeben keine Auffälligkeiten. Das heißt, wie überall im Schulwegbereich kommt es leider hin und wieder zu Bremsmanövern, weil Kinder gerade in den ersten Schulwochen noch lernen müssen, sich auf dem Schulweg zurechtzufinden.“ Manche Erwachsene seien zudem „ein denkbar schlechtes Vorbild“.

Kurzum: „Eine sachliche Rechtfertigung für den Bau eines Zebrastreifens, der an dieser Stelle von den Berufsschülern auf dem direkten Weg zwischen Bahnhof und Berufsschule sicher ignoriert würde, oder gar einer Fußgängerampel ist momentan nicht erkennbar.“

Von Marita Scheffler