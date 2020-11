Springe

Dass es den Einzelhandel in der Kernstadt stärken soll, ist in den Augen der Verwaltung nach wie vor die Hauptaufgabe des Konzepts. Die Einzelhändler in der Kernstadt sagen allerdings, dass das bisher kaum funktioniert habe. Auf die Frage, ob das Einzelhandelskonzept die Innenstadt gestärkt habe, antwortet Springes Bauchef Jörg Klostermann ausweichend: „.Ob es die Innenstadt gestärkt hat, kann ich nicht beurteilen, aber das Konzept schützt die Innenstadt.“ Geschützt wird sie etwa dadurch, dass einzelne Sortimente nur in der Kernstadt verkauft werden dürfen.

Für Wilko Struckmann vom Werbe- und Informationsring (Wir), der Vereinigung der Händler in der Kernstadt, schaut kritisch auf die vergangenen drei Jahre zurück – und bewertet die Arbeit der Verwaltung kritisch. „Nur zu sagen, wir haben jetzt ein Einzelhandelskonzept, reicht nicht“, meint er. Er wünscht sich, dass das Konzept „mehr als Impuls“ wahrgenommen würde, „dass sich was ändern soll“.

Solche Impulse, die zu einer Stärkung führen, habe es bislang allerdings nicht gegeben, sagt Struckmann. „Wenn der Rewe zum Beispiel in die Kernstadt gekommen wäre: Das wäre ein wahrnehmbarer Punkt gewesen, dass etwas passiert“, sagt der Wir-Chef. Und kritisiert damit indirekt die Stadt. Rewe war als Ankermieter für den geplanten Neubau zwischen Nordwall und Niederntor vorgesehen, Millioneninvestitionen mit einem neuen Geschäftszentrum waren geplant. Die Investoren hatten der Stadt immer wieder vorgeworfen, die Hürden für den Neubau zu hoch zu hängen und Schwierigkeiten zu machen.

Struckmann unterstreicht: „Wir haben gesehen, in der Kernstadt ist die Nahversorgungssituation nicht optimal, man hätte alles tun müssen, um das möglich zu machen.“ Der Neubau eines Geschäftszentrums hätte überdies zu einer Stärkung des Standortes in der Innenstadt geführt. Tatsächlich hat das Einzelhandelskonzept den Bau aber nicht verhindert, im Gegenteil, der Bau hätte voll zu den im Konzept formulierten Regeln gepasst. Klostermann stellt heraus, dass das Konzept die Innenstadt dadurch stärke, dass der Einzelhandel außerhalb der Innenstadtzone enge Vorgaben erhält. „Das ist das Ziel, dass draußen auf der grünen Wiese nicht alles zugelassen wird.“

Die engen Konzeptgrenzen führen dazu, dass es wegen aktueller Entwicklungen geändert werden soll. Weil in Völksen der NP-Markt umzieht, kann der alte Standort des Ladens nicht mehr „zentraler Versorgungsbereich“ bleiben. In der Verwaltungsvorlage ist vorgesehen, dass ein solcher in Völksen gestrichen wird. Allerdings könnte der Bereich im Konzept auch einfach verschoben werden, stellt Klostermann klar.

Die Mitglieder des Planungsausschusses sprechen während ihrer Sitzung am Dienstag, 17. November, 17 Uhr, Aula Schulzentrum Süd, über die Änderung am Einzelhandelskonzept.

Von Ralf T. Mischer