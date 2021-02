Eines der ältesten Häuser in Springe verschwindet

Springe

Es gehört zu den ältesten Häusern der Stadt. Aber es ist nicht nur ein Haus, es ist das Relikt einer Epoche und hatte einst das Gesicht des Dammtors geprägt. Jetzt läuft die Zeit der alten Dammtormühle ab. Grund für einen Rückblick – und einen Ausblick.

Leni Klages (86) steht vor der Tür und lacht. Seit 1973 lebt sie in der Mühle, 2023 soll das Haus abgerissen werden, Klages zieht in eine moderne Wohnung in einem Wohnhaus direkt in der Nachbarschaft. Und vor ihrem Haus rollt dann der Abrissbagger vor. „Das ist natürlich ein bisschen traurig, alles hinter sich zu lassen“, sagt sie. Aber auch für die größten Traditionen ist irgendwann die Zeit gekommen.

In dem Haus, in dem Generationen ihren Lebensunterhalt als Müller verdienten, wird längst kein Korn mehr gemahlen. 1653 lag die Dammtormühle noch vor dem Stadttor namens Dammtor. Das Mühlrad ist schon lange Geschichte, zwischenzeitlich wurde Dampfkraft zum Betrieb der Mühle eingesetzt.

Den Beruf des Müllers lernte in der alten Mühle auch noch Hans-Karl Klages. Ausgeübt hat er ihn in dem Gebäude aber nicht. Womöglich ließ die Verkehrssituation keinen Liefer- und Abholverkehr mit schweren Lastwagen zu, womöglich war aber auch die Zeit der kleinen Mühlen einfach zu Ende. Hans-Karl Klages starb im Januar dieses Jahres.

Leni Klages würde das Gedenken an die Mühle und das Handwerk gern lebendig halten – „aber das Haus ist schon so alt, dass es nicht mehr stehen bleiben kann“. Dann kommt ihr schwarz-weißer Kater aus der Tür. „Es war eine schöne Zeit“, sagt sie noch. Nach dem Abriss soll auf dem Gelände ein Mehrfamilienhaus entstehen.

Von Ralf T. Mischer