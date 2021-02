Eine Fräse macht die B217 bei Springe fit für den Verkehr

Springe/Altenhagen I

Autofahrer, die am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße 217 zwischen Hachmühlen und Springe unterwegs waren, sahen schon von Weitem eine Maschine, die Schnee im hohen Bogen vom Fahrbahnrand nach rechts in die Natur warf. Was sonst eigentlich nur in den Alpen bei hohem Schnee zu sehen ist, gibts jetzt auch im Stadtgebiet Springe.

Gärtnermeister Stefan Dreßler betreibt den Greenline Garten- und Landschaftsbau in Springe. Das Unternehmen hat mehrere Schneeräum- und Streufahrzeuge im Einsatz, um die weiße Pracht von den Fahrbahnen zu beseitigen.

Dazu zählt auch die Hydrac-Schneefräse aus Österreich mit einem Gewicht von 1500 Kilogramm. Damit können 1300 Kubikmeter Schnee pro Stunde beseitigt werden, erläutert der 57-Jährige. Die Wurfweite des Schnees beträgt bis zu 22 Meter.

Auftrag der Straßenmeisterei

Die Schneefräse kam am Donnerstag im Auftrag der Straßenmeisterei Wennigsen zum Einsatz. Als während des Schneefalls die großen Schneepflüge den Schnee nach rechts vom rechten Fahrstreifen geschoben haben, durfte die Maschine nicht zu dicht an die Seitenschutzplanken fahren, weil das Gewicht der Schneemassen sonst die Befestigungen der Planken beschädigt hätte.

Einsatz im Schritttempo

Zwischenzeitlich war der Schneerand in der Sonne angetaut und nachts wieder gefroren. Gärtnermeister und Juniorchef Moritz Dreßler fuhr den Traktor vom Typ Kubota 7172 mit der angehängten zehn Jahre alten und 30 000 Euro teuren Schneefräse. Schneller als Schritttempo geht es während eines Fräseneinsatzes aber nicht voran.

Die Maschine fräste den harten und gefrorenen Schnee ab, zerkleinerte ihn und warf die Schneebrocken nach rechts in die Natur. „Dabei ist darauf zu achten, dass nichts beschädigt wird“, sagt Stefan Dreßler. Nach diesem Einsatz waren die Fahrbahn und die Auffahrten in voller Breite wieder zu benutzen. Hinter der Schneefräse fuhr ein Schneepflug der Straßenmeisterei mit einem Sicherungsanhänger. Damit wurde der restliche Schnee von der Fahrbahn beseitigt – dann war wirklich alles schneefrei – zur Freude der Autofahrer.

Von Bernhard Herrmann