Viele Kinder sind gerade erst aus dem Homeschooling in die Schulen zurückgekehrt, dabei fangen in vier Wochen schon wieder die Sommerferien an. Für ein bisschen Abwechslung in der Corona-Zeit möchte die städtische Jugendpflege sorgen und trotz strenger Auflagen einige Aktionen anbieten – nur eben etwas anders als sonst.