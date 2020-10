Ein Dorftreffpunkt in Alferde ohne Barriere

Alferde

Für eine barrierefreie Umgestaltung des Alferder Dorfgemeinschaftshauses (DGH) mit einem Personenlift sind 30 000 Euro in den städtischen Etat 2021 eingestellt worden. Das begrüßen die Mitglieder des Alferder Ortsrats, die sich am Montagabend in den Räumen des Hauses im Güldenen Winkel zu einer Sitzung getroffen haben. Ortsbürgermeister Uwe Metz stellte ein mögliches Modell für einen Aufzug vor.

„Stadt wird Angebote einholen“

Drei Personen oder ein Rollstuhl hätten Platz in einem Lift, den sich Metz bereits in Abstimmung mit dem städtischen Fachdienst genauer angesehen hat. Je nach Raumhöhe kann ein solcher Lift offen oder geschlossen sein, so Metz. Für ein geschlossenes Modell samt einer Rampe für einen leichteren Einstieg würden laut Metz Kosten zwischen 26 000 und 30 000 Euro entstehen. „Dass jetzt 30 000 Euro im Ansatz des Haushalts stehen, finde ich gut“, sagte der Ortsbürgermeister. Die Stadt werde nun konkrete Angebote einholen, wenn der städtische Haushalt 2021 – inklusive des Postens des neuen Aufzugs – beschlossen ist.

Besonders im Zuge des demografischen Wandels sei ein barrierefreier Zugang zu dem Dorfgemeinschaftsraum im ersten Stock des Hauses wichtig, machte Metz deutlich. Ansonsten werde Menschen mit Einschränkungen die Möglichkeit genommen, an Veranstaltungen – auch der örtlichen Vereine – teilzunehmen. Der Raum ist Treffpunkt für Vereine, Gruppen sowie Veranstaltungsort für Ortsratssitzungen. Lediglich einen Treppenlift anzuschaffen, sei baulich nicht möglich.

Leichtere Arbeit für die Küche

Ein Fahrstuhl habe noch einen weiteren Vorteil, so Metz: Das Geschirr könne aus der Küche im Erdgeschoss leichter hin- und hertransportiert werden. Der Ortsrat hatte in einer vorangegangenen Sitzung beschlossen, neue Hinweisschilder für das etwas versteckte DGH anfertigen zu lassen. „Hierfür habe ich aber bislang noch keine Angebote bekommen“, berichtete Metz.

Der Mietvertrag für das DGH Im Güldenen Winkel läuft noch bis zum Jahr 2032 und könne verlängert werden. Der Lift könnte aber auch problemlos wieder demontiert werden, sollte sich ein anderes Domizil für die Dorfgemeinschaft finden, so Metz. Zwischenzeitlich war dafür als Nachnutzung das bisherige Feuerwehrgerätehaus im Gespräch.

Von Anne Brinkmann-Thies