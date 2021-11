„Es ist das Amt, das mich erfüllt und bei dem man am meisten bewirken kann“, sagte Gestorfs alter und neuer Ortsbürgermeister Eberhard Brezski (SPD) am Abend seiner Wiederwahl. Er könne auf alle Ämter verzichten, nicht aber auf das des Ortsbürgermeisters. Einstimmig votierten die Ortsratsmitglieder in ihrer konstituierenden Sitzung am Mittwochabend für ihn. Seine Stellvertreterin bleibt Susanne Estorf (CDU).