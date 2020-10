Springe

Der Schüler der Berufsfachschule Wirtschaft hatte am Dienstag zuletzt am Unterricht teilgenommen. Am Donnerstag erhielt die Schule dann die Mitteilung, dass er positiv auf Corona getestet worden sei. Da die Klasse keinen gemeinsamen Unterricht mit anderen Klassen hat, „konnten wir es gut abgrenzen“, sagt die kommissarische BBS-Leiterin Anika Hohls-Hellmann. Die Klasse würde während der angeordneten Quarantäne per Homeschooling unterrichtet. „Das wird jetzt unser tägliches Brot sein“, sagt Hohls-Hellmann.

Von Jan-Erik Bertram