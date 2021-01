Altenhagen I

Koch möchte keine Panik verbreiten. Niemand müsse jetzt Angst haben, das Haus zu verlassen. Ein paar Vorsichtsmaßnahmen wären aber dennoch gut: „Hundehaltern rate ich dringend, ihr Tier anzuleinen und beim Spaziergang auf den Wegen zu bleiben.“ Das gelte nicht nur für Hundehalter in Altenhagen, sondern vorerst für das gesamte Deister-Süntel-Gebiet.

Für die Schafe, die vielerorts noch draußen weiden, sieht er eine besondere Gefahr. „Bitte kontrollieren Sie die Zäune“, rät er Besitzern. Auch Pferdehalter sollten aufmerksam sein und die Ställe spätabends beziehungsweise nachts lieber schließen.

Dass es zwei Sichtungen gibt, die ein paar Tage auseinanderliegen, deute darauf hin, dass sich die Wölfe am Deister wohlfühlen und nicht nur auf Durchreise sind. Möglich ist aber auch, dass sie eine mehrtägige Pause einlegen, bevor es in ein größeres Waldgebiet weitergeht.

Gerissenes Wild sei bislang aus der Umgebung nicht gemeldet worden, sagt Koch. Jagdpächter Horst Theobald hatte die Wölfe Anfang der Woche bereits an mehreren Stellen in seinem Revier – das das gesamte Altenhägener Gebiet umfasst – beobachtet. Am Freitagmorgen bemerkte Koch dann drei Tiere in der Nähe des Gestüts Webelsgrund. Sie waren auf dem Weg in den Kleinen Deister. Die anschließend untersuchten Fährten seien eindeutig, meinte Koch mehrere Stunden später.

Von Marita Scheffler