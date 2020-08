Digitales Hallenvergabesystem in Springe ist gestartet

Springe

Sommer 2018. Erstmals hatte der Sportring Springe einen Onlinekalender für die Hallenzeiten vorgeschlagen. Am Montag, also rund zwei Jahre später, ist das digitale Buchungssystem jetzt an den Start gegangen.

Die Vereinsvertreter hätten bereits eine Schulung für das neue Programm besucht, berichtet Schulamtsleiterin Gabriele Tegtmeyer. Zudem haben die Vereine für die Anmeldung einen Zugangscode erhalten. „Das System wird auch schon ordentlich genutzt.“

Auf der Internetseite der Stadt soll aber noch der Link zum neuen Buchungssystem eingepflegt werden, kündigt Tegtmeyer an. Bei dem Sportstättenmanagement „ Nolis“ sei ein Hilfeportal eingerichtet worden, wo Probleme gesammelt werden sollen.

„Wir sind sehr froh, dass unsere Idee endlich umgesetzt wurde“, sagt Tobias Berger, Vorsitzender des Sportrings in Springe. Er habe bislang erst zwei Anrufe bekommen, bei denen die Vereinsvertreter offenbar anklingen ließen, dass es an einigen Stellen noch Nachbesserungsbedarf gebe. „Das ist für den Anfang natürlich normal, immerhin ist das System für alle Neuland“, so Berger. „Im Endeffekt ist das Programm eine Erleichterung für alle Seiten. Natürlich wird es dauern, bis sich alles eingespielt hat“, so Berger. Ähnlich sieht das auch Jürgen Twick vom VfV Concordia Alvesrode und stellvertretender Vorsitzender des Sportrings. „Vieles muss sich einspielen, wir wollen uns jetzt einen Monat Zeit lassen, um Erfahrungen zu sammeln. Erst dann kann man ein wirklich endgültiges Statement abgeben.“

Über das neue Programm können Zeiten für den Übungs- und Wettkampfbetrieb gebucht werden – und das ab sofort ausschließlich über dieses System. Einerseits sollen Sperrzeiten besser ersichtlich sein und andererseits Belegungslücken schneller gefüllt werden können, so lautete damals die Vorstellung des Sportrings. Die Ehrenamtlichen bräuchten ihre Energie für ihre Vereinsarbeit, und auch die Stadtverwaltung würde von einem Bürokratieabbau profitieren. Der Sportring hatte das alte System kritisiert. Zum einen sei die Hallenbelegung beim alten Modell nicht ausreichend transparent gewesen und die Abrechnungen hätten regelmäßig nachkontrolliert werden müssen, da diese aufgrund von Fehlinformationen nicht korrekt waren, begründete der Sportring vor zwei Jahren einen entsprechenenden Antrag an die Politik. Im Oktober 2018 hatte der Rat die Stadtverwaltung damit beauftragt, zusammen mit den Sportvereinen ein digitales Hallenvergabesystem zu erarbeiten. Das Programm wird bereits von der Stadt Achim genutzt.

Von Saskia Helmbrecht