Alvesrode

Ob bei Familienfeiern zu Geburtstagen oder Ehejubiläen oder bei Jahresversammlungen – als Ortsbürgermeister war Dieter Gonschorek immer mitten drin. „Das wird mir sehr fehlen“, sagt Gonschorek (CDU). Am 8. November wird er als Ortsbürgermeister in Alvesrode abgelöst. Er ist bei der Kommunalwahl nicht mehr angetreten.

Zehn Jahre lang war er zunächst stellvertretender Ortsbürgermeister. 2011 trat er dann die Nachfolge von Peter Stauß als Ortsbürgermeister an. Vieles ist seitdem passiert – viel Schönes, und manchmal Unschönes.

Helmut-Schmieder-Halle war wichtiges Großprojekt

Ein Großprojekt war zuletzt etwa die Helmut-Schmieder-Halle: Die in die Jahre gekommenen Sanitäranlagen wurden umfangreich saniert und behindertengerecht umgebaut. Auch der Dorfgemeinschaftsraum wurde vergrößert. Vieles sei dort in den vergangenen Jahren ehrenamtlich umgebaut worden, zum Beispiel die Küche. Ab Freitagnachmittag trafen sich die Freiwilligen zum Helfen – „und am letzten Tag haben wir mit Wehmut im Raum gesessen und uns gefragt, was wir denn jetzt machen, nachdem das eine Projekt abgeschlossen ist“. Die Stadt habe ihn bei den Bauthemen immer gut unterstützt, bedankt er sich bei der Verwaltung, zu der er engen Kontakt hatte – ebenso wie zu den vielen Alvesrödern.

Treffen immer mittwochs

Denn Gonschorek kümmert sich noch um die Verwaltung und Vermietung der Schmieder-Halle. „Immer mittwochs habe ich mich mit Interessierten getroffen, die den Raum nutzen wollten oder den Schlüssel abgeholt und wiedergebracht haben.“ Weil diesen Termin viele Alvesröder kennen, sei er in dieser Zeit natürlich nicht nur auf die Vermietung angesprochen worden, sondern auch auf andere Themen, die wichtig sind. „Es ist schon eine tolle Gemeinschaft.“

Bei vielen Projekten ließ Gonschorek, der bald 70 wird, nicht locker. So sei etwa in Alvesrode die erste Bushaltestelle im Springer Stadtgebiet barrierefrei umgebaut worden, ohne dass eine Straße saniert wurde. „Auch Glasfaser wurde schon früh bei uns verlegt. Es ist wichtig, gleich die Chancen am Schopfe zu greifen.“ Das träfe auch auf die Schaffung von Kita-Plätzen zu. Es sei schade, dass er die Kita-Standort-Debatte als Ortsbürgermeister nicht mehr zu Ende führen kann. „Das ist bitter, weil wir so tolle Vorschläge gemacht haben.“

Betreuungsplätze sind Problem

Im Hotel habe er im Urlaub noch nach einem Maßband gesucht, um Grundrisse zu zeichnen. „Aber wir laufen da in der Verwaltung gegen die Wand. Es zieht sich überall hin, neue Betreuungsplätze zu schaffen.“ Dabei hätte Alvesrode mit der Initiative „Belinga“ sogar einen Betreiber.

Manch anderes sei hingegen gelungen – etwa die Tempo-30-Zone von der Mühlenhaller bis zur Helmut-Schmieder-Halle. Oder die Schaffung eines neuen Fußgängerüberwegs an der Bushaltestelle. Nun möchte sich Gonschorek aus der Politik zurückziehen. „Die neuen Leute werden das toll machen.“

Von Saskia Helmbrecht