Die Schüler lernen mit Abstand zueinander

Alle Schüler bleiben zu Hause – das gilt in Springe nach sechs Wochen am Montag nicht mehr. Für hunderte Jugendliche beginnt der Unterricht vor Ort. In der Integrierten Gesamtschule und an den Berufsbildenden Schulen laufen die letzten Vorbereitungen.

An der Integrierten Gesamtschule werden laut Schulleiter Cedric Liebrum ab Montag gut 190 der 760 Schülerinnen und Schüler unterrichtet – es handelt sich um die Neunt- und Zehntklässler, die dieses Jahr einen Abschluss machen wollen. Unterrichtet werden sie in zwei Gruppen, die täglich wechseln. Großes Ziel: „den Kreis der Personen, die miteinander Kontakt haben, so klein und konstant wie möglich zu halten“. Das heißt: Mit den Schülern wechseln auch die Lehrer jeden Tag.

Liebrum freut sich, dass schon in dieser Woche vieles digital funktioniert habe – inklusive Videokonferenz mit Lehrern und Schülern.

Was erwartet die, die ab Montag wieder in die Schule kommen? Ein Alltag, der möglichst nah dran sein soll an der Normalität – und es doch nicht kann und darf: „Wir versuchen so viel Unterricht wie möglich umzusetzen, sowohl in der Schule als auch zu Hause“, sagt Liebrum. Um zu vermeiden, dass sich die Schüler untereinander zu sehr vermischen, werden jedoch alle Wahlpflichtkurse und Arbeitsgruppen, die sonst klassenübergreifend sind, ins Internet verlegt.

Und: Alle, die zur Risikogruppe gehören, bleiben zu Hause – egal, ob Schüler oder Lehrer. Im Sekretariat der IGS sitzt nur noch eine Ansprechpartnerin hinter einem Glasschutz. Ein großes Lob gibt es von Liebrum für die Stadt. Diese habe mit dafür gesorgt, dass im Gebäude ausreichend Mittel für die Desinfektion von Händen und Flächen bereitstehe. Die Hygienevorgaben des Landes habe man so gut umsetzen können, so Liebrum. „Ich bin zuversichtlich, dass wir den Unterricht mit dem größtmöglichen Schutz für alle gewährleisten können.“ Bürgermeister Christian Springfeld bestätigt auf Anfrage, man sei in dieser Hinsicht für städtische Schulen gut aufgestellt.

Keine Pflicht in der Schule, das hatte das Land auch gesagt, ist der Mund-Nasen-Schutz. Liebrum wünscht sich trotzdem, dass ab Montag alle einen solchen tragen.

Noch mehr Schüler als die IGS erwarten ab Montag die Berufsbildenden Schulen. In einer ersten Rechnung sei man auf 300 gekommen; am Ende seien es wahrscheinlich etwas weniger, sagt die kommissarische Schulleiterin Anika Hohls-Hellmann. Auch an der BBS geht es um die Schüler, die bald ihren Abschluss machen – etwa an den Fachgymnasien (Gesundheit und Wirtschaft), aber auch in den Ausbildungsklassen.

Bis zuletzt feilte das Kollegium an Raumplänen, Infomaterial und Konzepten – während es gleichzeitig digital mit den Jugendlichen Kontakt hielt. Es galt schließlich, nicht nur Schüler und Eltern zu informieren, sondern auch die Betriebe. Einige der Schüler – etwa bei den Kältemechatronikern – reisen von so weit an, dass sie sich in Springe Unterkünfte suchen mussten. Auf einige Hinweise in den Gebäuden habe man bewusst erst mal verzichtet, so Hohls-Hellmann: Die Schüler sollten ihre Schule auch noch wiedererkennen – trotz Desinfektionsspender, Hinweisschildern oder abgesperrten Bereichen wie dem Schulkiosk.

Einen Mund-Nase-Schutz sollen Schüler und Lehrer auch hier freiwillig tragen – und zwar, bis sie im zugewiesenen Klassenraum sitzen. „Dann können sie diesen abnehmen – müssen aber nicht.“

Die Lerngruppen, sagt Hohls-Hellmann, habe man so aufgeteilt, dass pro Raum maximal zehn Schüler seien. In einigen Ausbildungsgängen sei das leichter – etwa, wenn es dieses Jahr ohnehin nur eine Handvoll Absolventen gebe. Auch an den BBS gilt: Wer zur Risikogruppe gehört oder jemand Gefährdeten im eigenen Haushalt hat, bleibt zu Hause. Bei den Lehrern, schätzt die Schulleiterin, liege man mit zehn Prozent des Kollegiums etwa im Schnitt. „Aber einige wollen trotzdem kommen – dabei wird gerade über die Lehrer momentan so geschimpft.“ Was ihr Sorgen macht: Auch jüngere Lehrer hätten Probleme – denn sie gelten nach den Kriterien des Landes für die Notbetreuung in Kita und Schulen nicht als systemrelevant. „Sie sollen stattdessen einen Antrag auf Sonderurlaub stellen und zu Hause bleiben. Das ist echt ein großes Problem.“

Am Montagmittag soll der schulinterne Krisenstab wieder tagen, sagt Hohls-Hellmann. „Dann schauen wir, ob wir kurzfristig noch irgendwo nachbessern müssen.“

Von Christian Zett