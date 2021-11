Springe

Es ist gerade nicht die Jahreszeit, um im Park zu grillen oder lange auf dem Spielplatz zu bleiben. Dennoch kommt einiges an Müll zusammen, als sich Schülerinnen und Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) rund um die Haller im Volkspark auf die Suche machen. Sie räumen aber nicht nur auf – sie forschen.

Die neu gebildete Klima- und Umwelt-AG beteiligt sich an der Aktion „Plastic Pirates“, bei der etwa Schulklassen untersuchen, wie stark Flüsse und Bäche durch Plastikmüll belastet sind. Dafür sammeln sie in vorab festgelegten Bereichen am Ufer des Baches Müll, der anschließend sortiert, gewogen und abfotografiert wird. Die Ergebnisse werden dann auf die Website der „Plastic Pirates“ hochgeladen. „Das läuft nach einem standardisierten Verfahren“, sagt Lehrer Christian Lange, der gemeinsam mit Steffen Kaliske die AG betreut. Der Müll, der um das Gewässer gefunden werde, gebe auch einen Rückschluss auf die Belastung des Wassers, sagt Lange: „Was in der Böschung liegt, wird bei Starkregen oder Hochwasser in den Bach gelangen.“

Gesammelte Menge übertrifft Erwartungen

Auf den ersten Blick sei der meiste Müll nicht zu erkennen gewesen, so Lange. Umso erstaunter war er, wie voll die Sammeleimer der Schülerinnen und Schüler waren. Als Erdkundelehrer ist er für die Themen Klima und Umwelt zuständig: „Das steht aber frühestens im achten Jahrgang und dann noch mal im elften auf dem Lehrplan“, sagt er. Der späte Zeitpunkt für die Behandlung des Themas in der Schule störte auch Fridays-for-future-Aktivistin und OHG-Schülerin Inka Galler, die gemeinsam mit ihrer Schwester Katja die Initiative ergriff und die AG ins Leben rief. „Wir flankieren das als Lehrer“, sagt Kaliske.

„Vor allem für die jüngeren Schüler“ sei die AG gedacht, sagt Inka Galler, eben weil die Klima- und Umweltthemen erst so spät aufgegriffen werden: „Ich finde, dass es so eine AG an jeder Schule geben sollte.“

Die insgesamt knapp 15 AG-Teilnehmer haben schon weitere Aktionen geplant. So sollen etwa eine Streuobstwiese angelegt und ein Insektenhotel gebaut werden. „Und wir wollen die Klimabilanz unserer Schule ermitteln“, so Galler.

Von Jan-Erik Bertram