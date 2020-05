Die Corona-Zwangspause im Minigolfland ist beendet

Springe

Das Team vom Minigolfland will am heutigen Sonnabend in die Saison starten – auch wenn laut dem Plan der Landesregierung Outdoor-Freizeiteinrichtungen erst wieder ab dem 25. Mai geöffnet sein dürfen. Dass es in Springe doch schon losgeht, hat zwei Gründe: Zum einen wird die Anlage vom MSV 05 Bad Münder/Springe betrieben – und wird als Sportanlage von den Mitgliedern für ihr Training genutzt, ähnlich also wie auf den Tennisplätzen. Zum anderen hat der Verein das Areal gemietet – damit gilt es als Privatgelände, auf dem dann sowohl Mitglieder als auch Gäste unter Auflagen spielen können, erklärt Ordnungsamtsleiter Karsten Kohlmeyer.

Dennoch müssen sich die Besucher auf besondere Regelungen einstellen, betont Björn Henkel vom Vorstand. Neben der Wahrung eines Mindestabstands von zwei Metern dürfen nur maximal zwei Personen oder drei Personen des eigenen Haushalts gemeinsam spielen. Außerdem dürfen nur Einzelrunden gespielt werden. „Ich habe bereits vor Wochen ein Hygienekonzept geschrieben“, sagt Henkel. Wäre die Anlage noch einen Monat länger geschlossen geblieben, wäre es fraglich gewesen, ob der Betrieb den Winter mit den geringeren Umsätzen hätte überstehen können, so Henkel. Ursprünglich war der Saisonstart für den 28. März geplant. „Den ersten Ansturm haben wir sonst zur Osterzeit, letztes Jahr war Karfreitag unser umsatzstärkster Tag.“

Der City-Cup könne vielleicht im Herbst nachgeholt werden, hofft Henkel. Der Family-Cup wird hingegen komplett ausfallen. Auch der Punktspielbetrieb ist ausgesetzt.

Das Gelände sei in acht Bereiche aufgeteilt worden, in jedem Bereich darf sich nur eine Gruppe aufhalten – erst wenn eine Gruppe wechselt, dürfen die anderen den Bereich betreten. Zudem werden die Schläger desinfiziert. Gemütlich Kaffeetrinken auf der Anlage sei untersagt. Der Zugang zur Anlage sei in einen Eingangs- und Ausgangsweg mit Flatterband unterteilt, erklärt Henkel.

Statt um 11 Uhr ist die Anlage sonntags erst ab 13 Uhr geöffnet. „So wollen wir den Vereinsmitgliedern die Chance geben, in Ruhe zu trainieren ohne die Freizeitspieler.“ Montags bleibt das Minigolfland geschlossen. Letzte Schlägerausgabe an den anderen Tagen ist um 18 Uhr. „Das ist natürlich alles auch eine Erprobungszeit für uns.“

