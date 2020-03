In rund 14 Monaten soll das Mehrfamilienhaus am Kurzen Ging mit Leben gefüllt werden.„Damit die Archäologen was zu suchen haben“, legte Geschäftsführer Axel Kemper nun feierlich während der Grundsteinlegungszeremonie eine Zeitkapsel in eine angelegte Mauer, bevor sie mit Mörtel bedeckt wurde.