Der Tag, an dem die SPD Lüdersen gegründet wurde

Lüdersen

Es wäre ein Grund zum Feiern gewesen: Im Januar vor 75 Jahren unterzeichneten 13 Männer in der Schule in Lüdersen die Gründungsurkunde der örtlichen SPD. Das genaue Datum galt jahrelang als unbekannt – bis die heutige Ortsbürgermeisterin Ursel Postrach, die in den 1990er-Jahren Parteivorsitzende war, mithilfe des SPD-Bundesarchivs Licht ins Dunkel bringen konnte.

Vor 25 Jahren wurde denn auch mit der Lokalprominenz angestoßen. „Wir haben einen festen Platz bei der Mitgestaltung kommunaler Aufgaben erreicht und wollen hier auch in Zukunft prägend mitwirken“, erklärte Postrach 1996 während des Festaktes.

Anzeige

Zur Gründungsversammlung 1946 waren auf Initiative von Bürgermeister Fritz Baumecker politisch-interessierte Männer zusammengekommen. Sie wählten Paul Mätje zu ihrem Vorsitzenden, sein Stellvertreter hieß August Trage. Zentrale Themen waren der knappe Wohnraum, fehlende Arbeit, der Kampf gegen den Hunger und das Errichten einer Kommunalverwaltung. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs wohnten im Bergdorf knapp 370 Bürger. Durch Flucht und Vertreibung explodierte die Einwohnerzahl: Im Jahr 1946 wurden mehr als 2000 Bürger gezählt.

Im Altkreis Springe wurden damals innerhalb weniger Monate zahlreiche SPD-Ortsvereine neu- oder wiedergegründet. Im Sommer 1946 waren es bereits 27. Im ersten Gemeinderat – Lüdersen war damals noch selbstständig – stellte sich die SPD als stärkste Kraft heraus: Sie errang sechs der neun Mandate. Baumecker blieb Bürgermeister. Schon 1948 kippte jedoch die Stimmung, der Regionalrat a. D. Karl Knocke von der CDU wurde zum neuen Bürgermeister gewählt und übergab das Zepter wenige Monate später an seinen Parteikollegen Fritz Ossenkopp.

Mittlerweile ist die Bezeichnung „SPD-Ortsverein“ übrigens dem „Stadtverband“ Springe vorbehalten. In Lüdersen gibt es – genau wie in den anderen Ortsteilen – nur noch eine „Abteilung“. An der Spitze der Lüderser Gruppe steht Brian Baatzsch, der auch Vorsitzender der Stadt-SPD ist.

Von r.