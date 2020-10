Springe

Wann kann in Deutschland großflächig gegen das Sars-CoV-2-Virus geimpft werden. „Nicht so bald“, glaubt Arne Claude Reimann, der Inhaber der Niedertor-Apotheke in Springe, der zum Stand der Forschung an Corona-Impfstoffen jetzt einen Vortrag beim Rotary-Club gehalten hat. Fazit: „So schnell, wie es im Frühjahr gehofft wurde, wird es nicht gehen.“

Zwar planen die Centers for Disease Control ( CDC) in den USA schon ab Ende Oktober/Anfang November Impfaktionen für bestimmte Gruppen. Das sei aber wohl vor allem dem Präsidentschaftswahlkampf geschuldet, glaubt Reimann. Für bestimmte Impfstoffe sollen auch in Deutschland bald groß angelegte so genannte Phase-3-Studien beginnen. Erst nach Abschluss dieser Studien werden Impfstoffe eigentlich zugelassen – das Studienende ist bei den meisten Projekten, die sich in Phase 3 befinden, allerdings erst für 2022 geplant. Dennoch sind in der EU beschleunigte Vorabzulassungen für Anfang 2021 geplant. Es sei eine Abwägungssache „zwischen Marktreife und genauer Beobachtung der Langzeitwirkung“, so Reimann. Soll heißen: Vor Ende der Studien sei nicht klar, wie gut die Impfstoffe sind.

Es gebe weitere Diskussionspunkte, so der Apotheker, der auch schon für Pharmaunternehmen gearbeitet hat. Es sei etwa noch nicht klar, ob und wie lange Menschen, die mit Corona infiziert waren, gegen das Virus immun sind. Geklärt werden müsse auch, wer vorrangig geimpft wird und vor allem: wer impft. Weil die meisten Impfstoffe zweimal verabreicht werden müssen, müssten bei der vom Bundesgesundheitsministerium angepeilten Herdenimmunität von 55 Prozent in den kommenden ein bis zwei Jahren immerhin 90 Millionen Impfdosen verabreicht werden – ein immenser logistischer Aufwand.

Und dann sei da auch noch die Frage: „Zahlt der Steuerzahler für fehlentwickelte Projekte?“ Die Bundesregierung unterstütze zwei Pharmaunternehmen, die an einem Impfstoff arbeiten, mit insgesamt knapp 600 Millionen Euro. Die Impfstoffe, an denen die Unternehmen Biontech und Curavec in Deutschland sowie Moderna in den USA arbeiten, setzten darauf, die Virusinformationen über eine so genannte mRNA, gewissermaßen ein genetischer Bote, in den Körper des Geimpften zu bringen.

Der Vorteil der Methode, in die die meisten westlichen Staaten ihre Hoffnungen setzen: Der Impfstoff ist theoretisch schnell und relativ einfach in großen Mengen herzustellen. Die Nachteile: Es sind kleine Unternehmen mit geringen Kapazitäten, die daran forschen. Und: Bislang sind keine mRNA-Impfstoffe zugelassen, es gibt also noch keine Langzeiterfahrungen. Das gelte auch für die Impfstoffe, die auf „vektorbasierte Fragmente“ setzen, wie das russische „Sputnik V“. Gegen das ähnliche MERS-Virus sei ein ähnliches Mittel 2013 bereits eingesetzt worden, das 2016 aber keine Zulassung erhielt.

Am erfolgversprechendsten sind für Reimann noch die Impfstoffe mit „nicht vektorisierten Fragmenten“. Daran arbeiten einige „Big Pharma“-Konzerne, also die großen Pharmaunternehmen. Das bedeutet: Die Ressourcen sind vorhanden. „Allerdings weiß man darüber noch wenig, denn je größer die Unternehmen sind, desto weniger reden sie drüber“, sagt Reimann.

An Impfstoffen nach der bewährten Methode der „inaktivierten Viren als Spaltimpfstoffe“ werde vor allem in China und Brasilien geforscht. Der Nachteil dabei sei aber, dass die Herstellung vergleichsweise lange dauere.

