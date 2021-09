Gestorf

Totgesagte leben länger: Knapp ein Jahr nach seiner Auflösung ist dem Schi- und Wanderklubb Gestorf der Neustart gelungen. Ein Neu-Gestorfer hat den vakanten Posten des Vorsitzenden übernommen. Dass nach der Pause überhaupt eine unkomplizierte Wiederbelebung möglich ist, ist auch einem juristischen Glücksfall zu verdanken.

Verein mit vielen Aktivitäten

Ende September 2020: „Gestorfer Schi- und Wanderklubb löst sich auf“, schreibt die Zeitung. „Trotz monatelanger Suche ist es dem Vorstand nicht gelungen, Nachfolger zu finden.“ Der Schlussakkord fiel nach 16 Jahren. Während dieser Zeit stellte der Verein ordentlich was auf die Beine: Skiurlaube, Wanderungen, Boulespiele, Bosseln, Radtouren, Busfahrten zu Sehenswürdigkeiten, aber auch Filmabende und Grünkohlessen. „Wir haben immer einen großen Wert auf die soziale Komponente gelegt“, sagt der frühere Vorsitzende Günter Gerber.

Der Völksener wurde vor Jahren wegen der Skifahrten auf den Klubb aufmerksam. „Ich bin durch den Verein ein halber Gestorfer geworden“, erzählt der 79-Jährige lachend. Berührt habe ihn manches Mal, wie wichtig eine Gemeinschaft vor allem für Ältere ist, die alleinstehend oder verwitwet sind. Vereine seien vor allem auf den Dörfern viel mehr als schöne Termine im Jahreskalender.

Gerber stand sieben Jahre an der Spitze der 200-Mitglieder-starken Gruppe mit dem offiziellen Titel „Erster Ski- und Wanderklubb Gestorf“. Schon 2019 kündigte Gerber an, dass er nicht mehr kandidieren wolle. Das galt auch für die anderen aus der Vorstandsriege. „Wir haben viel appelliert. Geholfen hat es nicht“, blickt Gerber zurück. Bei der Jahresversammlung im März 2020 war Konsens, noch drei Monate kommissarisch weiterzumachen.

Auflösung im September 2020

Im September folgte dann die Auflösung, die – und das ist ungewöhnlich – genau genommen eine Liquidation war. Diese Form sei eigentlich eher üblich bei größeren Vereinen oder solchen, die ein nennenswertes Vermögen abzuwickeln haben. „Eine Zeitlang ist der Verein in Ruhe gesetzt, man gewinnt noch Zeit“, erklärt Gerber.

Die Liquidation in Gestorf war eher Zufall, „aber im Nachhinein ein Glücksfall“, sagt Gerber. Denn plötzlich sei ein Neubürger da gewesen, der sich bereit erklärte, Verantwortung zu übernehmen: Fritz Harrsen. Zusammen mit ihm übernehmen das Ruder Eckhard Schorsch (Vizevorsitzender, er war schon bei der Vereinsgründung 2004 dabei), Petra Flohr (Kassenwartin), Christine Meyer (Sonderaufgaben) und Sabine Tödtmann (Schriftführerin). Das Team wurde bei einer Mitgliederversammlung in diesem Monat einstimmig gewählt.

Gerber, zwei weitere „Liquidatoren“ und der neue Vorsitzende Harrsen treffen sich am Dienstag, 28. September, beim Notar und besprechen das weitere Vorgehen. Anschließend gehen die Akten ans Amtsgericht. Dort muss der Neustart besiegelt werden. Das Team hofft, kurz vor oder nach dem Jahreswechsel ins Programm einsteigen zu können. „Vielleicht können wir Ende Dezember schon unser traditionelles Abschlussgrillen feiern“, meint Gerber. Anderenfalls werde bei einer Grünkohlwanderung im Januar angestoßen.

170 Mitglieder sind geblieben

Erstaunlich: Von den knapp 200 Mitgliedern sind 170 geblieben. Sie haben das Glück, jetzt aus dem Vollen schöpfen zu können: Die Vereinskasse wurde noch nicht geleert, es gibt ein gutes Startkapital.

„Ich bin heilfroh, dass wir ein Happy End haben“, sagt Gerber. In den vergangenen Monaten sei ihm mehrfach bewusst geworden, „dass leider die Bereitschaft gesunken ist, sich zu engagieren. Das ist sehr schade, weil das Ehrenamt so eine wichtige soziale Aufgabe ist.“ Toll wäre, wenn die Stadt mit einer kleinen Geste den lokalen Gruppen mehr Wertschätzung entgegenbringen würde.

Kleine Anekdote am Rande: Harrsen in den Klubb zu bekommen, war nicht ganz so einfach. Laut Statuten muss man Mitglied sein, um für ein Vorstandsamt zu kandidieren. Ein Liquidationsverfahren sieht aber keine Neuaufnahmen mehr vor. In der jetzigen Mitgliederversammlung musste Harrsen deshalb erst feierlich mit dem Segen aller Anwesenden eintreten, um in der nächsten Minute für höhere Aufgaben bereitzustehen.

Von Marita Scheffler