Das wünscht sich der Ortsrat für Eldagsens "Neue Mitte"

Eldagsen

Die Ortsratssitzungen in Eldagsen sind in der Regel gut besucht. Deshalb hätte Ortsbürgermeister Karl-Heinrich Rohlf (CDU) am Mittwoch lieber digital getagt – in einer Hybridsitzung. Weil das technisch nicht möglich war, ging der Ortsrat in die Grundschulaula. Die sei groß genug – aber keine Dauerlösung, sagt Rohlf. Der Ortsrat hätte da aber eine Idee.

Bei der Gestaltung der „Neuen Mitte“ von Eldagsen soll, so die Idee, „ein Treffpunkt für alle Bürger Eldagsens entstehen“, trug Inka Feuerhake von der CDU vor. Ihr schwebe ein Treffpunkt vor, in dem etwa die Ortsratssitzungen abgehalten werden können – „auch hybrid“, so Feuerhake. Die Aula sei als Raum, in dem viel Abstand gewährleistet werden könne, in Pandemiezeiten frei, sagt Rohlf. Sonst sei sie aber durch Vereine an den meisten Abenden belegt.

In dem gewünschten Raum in der „Neuen Mitte“ soll, so der Wunsch, auch die Bürgermeister-Sprechstunde stattfinden und der Bürgerverein sein umfangreiches Archiv unterbringen können. Er solle barrierearm und mit Toiletten ausgestattet werden, „damit unsere Bewohner dort auch ihre Verwaltungsangelegenheiten regeln können, falls irgendwann mal der Bürgerkoffer kommt“, so Feuerhake.

Bürger an Entwicklung beteiligt

Die „Neue Mitte“ ist ein Projekt des Investors Stefan Rehse, der zwischen Lange Straße, Wallstraße und Nordstraße ein neues Wohn- und Geschäftsquartier bauen will. Bürgerinnen und Bürger sind an der Entwicklung beteiligt.

Der Ortsrat hatte sich bei Gesprächen vor einigen Jahren für die „Neue Mitte“ auch eine zweite Kita für den Ort gewünscht. Die ist inzwischen zwar mit der Bunten Wiese an der Nordstraße entstanden, Bedarf für Betreuungsplätze sieht der Ortsrat aber nach wie vor. Eldagser Eltern müssten zum Teil weite Wege zu den Kitas zurücklegen, mit der Erweiterung des Baugebiets Klosterstraße werde der Bedarf noch steigen, sagte Feuerhake.

Attraktivität des Ortskerns steigern

Die „Neue Mitte“ biete die Gelegenheit, die Attraktivität des Ortskerns zu steigern und „dem Geschäftesterben, das in anderen Orten zu beobachten ist, entgegenzuwirken“, so die Christdemokratin. Der Wunsch sei es daher, dass die „Neue Mitte“ zeitnah umgesetzt werde.

Nach den ursprünglichen Plänen für das Projekt hätten schon längst die Bagger rollen sollen. Ein bisschen wird es aber noch dauern. „Wir stecken noch in den vorbereitenden Arbeiten für den Bebauungsplan“, sagt Investor Rehse. Derzeit werde noch das „artenschutzrechtliche Begleitgutachten“ erstellt.

Hybridsitzungen nur in Springe

Wegen der Pandemie hätte der Eldagser Ortsrat gerne in einer Hybridsitzung getagt, bei der ein Teil der Politiker in Präsenz teilnimmt, und der andere per Videoschalte. So könnten wichtige Dinge geklärt, aber Kontakte vermieden werden. „Mir wurde bei der Stadt aber gesagt, das sei technisch nicht möglich“, so Rohlf.

Die Stadt habe zwar die Technik, sagt Rathausvize Clemens Gebauer, die sei aber in der OHG-Aula in Springe eingebaut. Die Geräte in die Ortsteile zu bringen sei zu aufwendig. „Wir haben keine mobile Lösung.“ Es gebe das Angebot an die Ortsräte, in der OHG-Aula zu tagen, „das lehnen sie bislang jedoch ab“, so Gebauer.

Von Jan-Erik Bertram