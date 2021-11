Cannabis soll auch in Deutschland legalisiert werden – im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP ist die Rede von einer „kontrollierten Abgabe an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften“. Aber wie kommen solche Forderungen bei jenen an, die sich durch ihre Arbeit mit der berauschenden Wirkung von Cannabis auskennen? Wir haben in Springe bei einem Apotheker, einer Ärztin, einem Sozialarbeiter und der Polizei nachgefragt: Soll der Besitz von Cannabis legalisiert werden?