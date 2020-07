Das Rätsel der Toten von Eldagsen

Eldagsen

Es ist wie ein Krimi – mit dem entscheidenden Unterschied, dass sich diese Geschichte wirklich ereignet hat: Eine Frau wird mit einem Kind in einem Grab bestattet, auf dem später der Kirchplatz entstand. Wie kommen sie dorthin, wer sind sie, sind die beiden wirklich verwandt, weshalb wurden sie gemeinsam in einem Grab beigesetzt?

2013, Eldagsen, Kirchplatz: Auf dem Platz laufen Arbeiten im Rahmen der Stadtsanierung. Rund um die St.-Alexandri-Kirche wurden unerwartet zahlreiche menschliche Skelette gefunden. Archäologen und Historiker rückten an. Und sicherten die Befunde. Die befinden sich heute, unter anderem, an der Uni Göttingen.

Zeitsprung, sieben Jahre später. Dr. Birgit Grosskopf, Historische Anthropologin und Humanökologin, bekommt Besuch. Ein Forscher möchte einen menschlichen Schädel aus ihrer Sammlung abholen. Auch so ein Fundstück, das bei der Herrin der Knochen aufgelaufen ist und das sie verwaltet.

Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Untersuchung von Skelett- und Leichenfunden – alles alt und historisch, versteht sich. Sie betreut auch Studentinnen, die sich im Rahmen einer Doktorarbeit mit der Erforschung von Skeletten befassen. So wie ihre Studentin Marthe Frischalowski. Die hat sich gemeinsam mit Grosskopf, dem Landesarchäologen Friedrich-Wilhelm Wulf und der Forscherin Dr. Verena Seidenberg daran gemacht, dass Rätsel der Frau mit Kind zu lösen.

Der historische Friedhof wurde vom 9. bis 19. Jahrhundert genutzt. Bestattet wurden die Frau und das Kind allerdings in der Frühen Neuzeit, 16. bis 18. Jahrhundert. Damit die Bauarbeiten weitergehen konnten, wurden die Skelette schnell geborgen, die 356 Bestattungen dokumentiert und nach Göttingen an die Uni gebracht, wo sie noch heute lagern.

Zugegeben, der Titel der wissenschaftlichen Arbeit klingt ein wenig sperrig: „Molekulargenetische Untersuchung des Verwandtschaftsverhältnisses von möglichen Mutter-Kind-Bestattungen aus dem frühneuzeitlichen Eldagsen“, lautet der. Der Beitrag ist in der Zeitschrift „Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte“ erschienen. Um die wichtige Frage zu klären, ob Frau und Kind miteinander verwandt sind, haben die Forscher eine DNA-Analyse gemacht. Siehe da: Frau und Kind waren Mutter und Tochter. In einem benachbarten Grab, in dem ebenfalls eine erwachsene Person und ein Kind bestattet wurden, konnten die Wissenschaftler solch eine Verwandtschaft nicht feststellen.

Solche Bestattungen Erwachsener mit Kindern sind auch in Eula bei Naumburg in Sachsen-Anhalt nachgewiesen, wissen die Fachleute. Was der Grund dafür sein mag? Es könnte angenommen werden, dass es sich um entfernte Verwandtschaften „oder soziale Beziehungen, wie sie beispielsweise bei angenommenen Kindern vorliegen“, handelt – die können aber per Genanalyse nicht ermittelt werden.

Im Fazit der Studie heißt es, dass die Knochen in Eldagsen Potenzial haben, um „weitere Studien zu den Verwandtschaftsbeziehungen oder individuellen Charakteristika der Individuen durchführen zu können.“

Bislang ist das allerdings noch nicht passiert. Immerhin liegen etliche Knochen, anders als die untersuchten, nur in kleinen Bruchstücken vor und müssten erst zusammengesetzt werden, betont Grosskopf. „Es war eine Dissertation geplant – aber dann hat die Studentin das Thema geändert“, sagt die Wissenschaftlerin. Allerdings sei eine weitere Veröffentlichung zu den Skelettfunden im Schatten der Kirche vorgesehen – aber noch nicht publikationsreif.

Unterm Strich ist es wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis andere Wissenschaftler auf die Knochen aus Eldagsen aufmerksam werden. Und, wer weiß, eines Tages kommt vielleicht ein Forscherkollege bei Grosskopf vorbei und holt einen Schädel aus Eldagsen ab. Um den wissenschaftlich zu untersuchen.

Von Ralf T. Mischer