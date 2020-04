Coronapause: Ratsherr in Springe will wieder tagen

Springe

Die Stadt hat alle politischen Sitzungen bis nach der Osterferienpause abgesagt. Doch einem Ratsmitglied passt das nicht: Udo Selent (Linke) will wieder tagen.

„Gerade in Zeiten der Krise ist eine demokratische Kontrolle von Beschlüssen sehr wichtig“, sagt Selent. Die Rechte des Rats kurzerhand an den nichtöffentlichen Verwaltungsausschuss zu übertragen, das gehe nicht, betont der Linke: So würden die Rechte der Politik und der Öffentlichkeit beschnitten.

Wie berichtet, will die Stadt momentan per sogenanntem Umlaufverfahren die vorübergehende Befreiung der Eltern von den Kita-Gebühren erreichen. Dabei trifft sich der Verwaltungsausschuss nicht, sondern die Mitglieder stimmen digital ab.

Dieser Weg geht Selent gegen den Strich. Das Thema sei nicht so wichtig, „dass es kurzfristig gelöst werden muss“, schreibt der Ratsherr in einer Mitteilung. Wer ohnehin knapp bei Kasse sei, werde von den Gebühren befreit. Wer zahle, könne das Geld später zurückbekommen. „Die wenigen Ausnahmen, die bleiben, können durch das normale Verwaltungsgeschäft vorläufig erledigt werden.“ Das Problem könne der Rat aber auch „in vier, sechs oder acht Wochen gerade ziehen“, so Selent. Mehr als fordern kann er den Stopp der laufenden Abstimmung aber nicht. Nur die Mitglieder des Verwaltungsausschusses könnten der digitalen Variante eine Absage erteilen.

In jedem Fall will Selent, dass sich der Rat schnell wieder trifft. Er weist darauf hin, dass die Lokalpolitik sogar explizit von den allgemeinen Verboten ausgenommen ist. „Die Sitzungen des Rates können (...) unter den erforderlichen Hygieneschutzmaßnahmen und in größeren Räumlichkeiten (...) durchgeführt werden“, ist Selent überzeugt. „Hier bieten sich viele Räumlichkeiten in Springe an.“ Die Sitzungen sollten sich dabei auf die wichtigen Entscheidungen beschränken.

Von zett