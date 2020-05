Werden wir nicht gesund?

Springe

Die aktuellsten Zahlen sehen ein wenig trüb aus: Kaum ein Genesener in Springe in den vergangenen Tagen und Wochen, insgesamt sind es erst neun, dafür sieben Tote – und zuletzt immer um die 30 Menschen, die nach wie vor als Corona-Infizierte gelten. Was ist denn da los in der Stadt?

Vorweg: Alles können oder dürfen die Fachleute in Hannover auch nicht erklären – Regionssprecher Christopher Borschel verweist auf Einzelfälle, zu denen es keine Auskunft gebe. Er versichert jedoch, man analysiere und bewerte auch die Lage in Springe „intensiv“ – und sehe momentan keinerlei Unregelmäßigkeit.

Doch auch Borschel bestätigt die Beobachtungen von Redaktion und vielen Lesern: „Seit rund 14 Tagen hält sich die Zahl der aktuell Infizierten bei Werten um die 30 Personen.“ Tatsächlich habe es zwischen dem 16. und 30. April auch nur eine einzige als geheilt geltende Person im Stadtgebiet gegeben – insgesamt sind es seitdem neun.

Dabei müssten doch rechnerisch alle gut 14 Tage zuvor Erkrankten wieder gesund sein? Nicht mehr, sagt Borschel: Inzwischen erfasse man im Gesundheitsamt alle Gesundungen konkret und verlässlich – statt sie statistisch zu schätzen. Diese Einzelfallbetrachtung war zwischenzeitlich wegen der Vielzahl der Fälle nicht mehr möglich.

Warum wer wie und wann krank bleibe oder gesund werde, sei eine medizinische Frage, betont Borschel – und damit eine für die Ärzte. In jedem Fall ließen die Zahlen nicht auf eine spezielle Problemlage in Springe schließen – weder auf „das Verhalten von Bewohnerinnen und Bewohnern (...) noch auf soziale Hintergründe“, so der Sprecher. Vielmehr spielen aus seiner Sicht „soziodemographische Faktoren und etwaige Vorerkrankungen eine Rolle“. Soll heißen: In Springe gibt es relativ viele Ältere, die anfälliger sind – und deren Erkrankungen länger andauern können: Es sei medizinisch möglich, dass Patientinnen und Patienten auch nach Ablauf der 14-tägigen Quarantäne noch Symptome zeigen oder schlicht länger mit der Krankheit zu tun haben“, so der Sprecher.

Als besonderes Beispiel in diesem Zusammenhang nennt Borschel das Seniorenheim Alte Molkerei in Altenhagen I: Allein dort habe man elf Covid-19-Erkrankungen bestätigt bekommen. „Diese Zahlen beeinflussen bei einer insgesamt geringen Fallzahl in Springe das Gesamtbild.“

Rechnerisch ist die Zahl der Erkrankten in der Stadt jedoch sogar unter dem Regionsschnitt, hat Borschel errechnet: In Springe komme man hochgerechnet auf 160 Fälle pro 100 000 Einwohner – regionsweit sind es 162.

