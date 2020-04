Corona-Ausbruch im Seniorenheim Alte Molkerei

Altenhagen I

Die Corona-Pandemie hat ein weiteres Seniorenheim in der Region erreicht. Zwölf Bewohner der Einrichtung Alte Molkerei befänden sich derzeit im Krankenhaus in Gehrden, sieben von ihnen seien positiv auf das Coronavirus getestet worden, sagt Eike Schmedes, Geschäftsführer der Hannoverania Seniorenpflege, die zuständig für das Heim in Altenhagen I ist.

Die zwölf seien zum Teil auch vorsorglich in Abstimmung mit dem Kassenärztlichen Notdienst und dem Hausarzt ins Krankenhaus überwiesen worden.

Anzeige

Die gute Nachricht: „Allen geht es soweit gut, bei zwei Bewohnern sieht es aber nicht so rosig aus, sie haben Vorerkrankungen“, sagt Schmedes. Zwei Mitarbeiter der Einrichtung hätten sich ebenfalls infiziert und seien positiv auf das Virus getestet worden. Einen Todesfall gebe es laut Schmedes aber bislang nicht.

Weitere NP+ Artikel

„Uns war aber auch von Vorneherein klar, dass wir die Infektionen nicht vermeiden können“, so Schmedes. Als einer der ersten habe sich der Träger schon frühzeitig für ein Besuchsverbot in der Einrichtung entschieden. „Das erschien uns als eine der wichtigsten und sinnvollsten Maßnahmen, um die Kontakte zu minimieren.“ Zudem seien die Mitarbeiter geschult worden. Ihnen stehe ausreichend Schutzkleidung zur Verfügung. „Wir haben da an verschiedenen Stellen aus dem Vollen geschöpft.“ Auch ein Raumdesinfektionsgerät komme zum Einsatz. „Wir tun das Bestmögliche.“

Die Bewohner selbst seien auf ihren Zimmer isoliert worden, ein gemeinsames Essen habe es schon seit einigen Wochen nicht mehr gegeben. Bei ihnen würden nun täglich Fieber und die Sauerstoffsättigung gemessen, betont Schmedes. „Wir hoffen natürlich, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet.“ Die Mitarbeiter stehen im engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt; für einige sei häusliche Quarantäne verordnet worden. Zur Sicherheit habe sich der Träger dazu entschlossen, sogar noch weitere Mitarbeiter vorsorglich nach Hause zu schicken. Wegen der Personallage könnten Dienstpläne aber nur noch für eine Woche erstellt werden. „Den Mitarbeitern gilt unser großer Dank, aber auch den Bewohnern für ihr Verständnis“, sagt Schmedes. Denn trotz der schwierigen Situation zeigten die Senioren viel Einsicht für die Maßnahmen. Rund 70 Senioren wohnen in der Alten Molkerei, gut 45 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Die fünf Wohnbereiche seien autark, so Schmedes. Das mache die Abschottung leichter. Was ihn besonders freut: Der Rückhalt aus dem Ort sei groß. So hätte etwa Ortsbürgermeisterin Kai Dettmer einen Präsentkorb vor die Tür gestellt. Er räumt aber auch ein, dass die Mitarbeiter die Angehörigen gerne umfassender informieren würden, die Zeit aber dafür manchmal fehle. „Es ist kein Ausnahmezustand, aber schon eine Situation, in der besonnenes Handeln erforderlich ist. Wir können leider nicht immer für 100 Prozent Zufriedenheit an allen Stellen sorgen.“

Von Saskia Helmbrecht