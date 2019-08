Springe

Der städtische Bauchef Jörg Klostermann sieht den anvisierten Baustart für die IGS-Erweiterung Ende des Jahres trotzdem nicht in Gefahr. Rund 17 Millionen Euro soll die Vergrößerung der IGS am Schulzentrum Nord kosten. Während der vermutlich zweijährigen Bauzeit können jedoch nicht alle Räume durchgehend genutzt werden: Auf dem Multifunktionsfeld entsteht deshalb eine Ausweichfläche.

Acht Klassenräume waren vorgesehen. Dann stellte sich heraus: Die IGS benötigt wegen steigender Schülerzahlen vier weitere Räume; alle Reserven sowohl im Altgebäude als auch in den Türmen der nahe gelegenen Grundschule am Ebersberg sind erschöpft. Zumindest für eine Übergangszeit werden die Schüler allerdings sehr dicht zusammenrücken müssen: Das zweigeschossige Containerhaus (Investitionssumme: 1,045 Millionen Euro) auf dem Multifunktionsfeld wird frühestens Ende September stehen – wenn alles gut läuft. Eigentlich sollten die Mobilbauten bereits in den Sommerferien kommen.

Der Bauausschuss hatte Mitte Mai grünes Licht für die Nachbesserung von acht auf insgesamt zwölf Räume gegeben. Die Ausschreibung habe länger gedauert, auch die Fertigung sei nicht einfach, begründet Klostermann die Verzögerung. Es handelt sich um Spezialsysteme. „Wir hoffen sehr, dass die Mobilbauten zeitnah geliefert werden“, sagt der Bauchef. In dem Containerblock sind auch Toiletten sowie eine Teeküche für Lehrer vorgesehen.

Grundsteinlegung für die Erweiterung sollte im Herbst sein. In diesem Jahr müsse der Startschuss in jedem Fall fallen, sagt Klostermann: „Sonst schaffen wir unseren Zeitplan nicht.“

Von Marita Scheffler