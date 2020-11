Mittelrode

Seit etwa 15 Jahren gibt es die Café-Scheune in Mittelrode bereits – nun steht das Bauernhaus an der Rodelandstraße im Internet zum Verkauf; im Ort kursieren bereits die ersten Gerüchte über eine Schließung. Was steckt dahinter?

Inhaberin Elke Ott gibt Entwarnung: Mindestens bis Ende kommenden Jahres wird sie mit ihrem Betrieb weitermachen – möglicherweise auch noch über 2021 hinaus. Doch sie sei mittlerweile 61 Jahre alt und habe sich daher frühzeitig darum bemühen wollen, einen Nachfolger zu finden, an den sie die Scheune gerne abgeben möchte, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, betont Ott. Alle Verträge, die bereits abgeschlossen worden sind, etwa für Trauerfeiern, Geburtstage und Co. würden wie geplant eingehalten.

Elke Ott: „Werde nicht sofort alle Zelte abbrechen“

„Ich werde hier nicht sofort alle Zelte abbrechen, sondern so lange weitermachen, wie es geht“, sagt Ott. Noch sei sie fit, möchte aber frühzeitig für die Zukunft planen. Denn die Arbeit in der Gastronomie sei gerade mit über 60 Jahren auch anstrengend. Die langen Arbeitstage stecke sie eben nicht mehr so gut weg wie noch mit 30, sagt die 61-Jährige mit einem Lachen. Niemand müsste also befürchten, dass die Scheune im kommenden Jahr geschlossen wird.

Hinzu kommt, dass in der Scheune und dem Café viel Herzblut steckt. „Das ist mein Baby.“ Und das Angebot in Mittelrode werde sehr gut angenommen; an Kunden mangele es jedenfalls nicht. Das führt auch dazu, dass es bereits mehrere Interessenten für das Haus gibt, bestätigt auch die zuständige Immobilienmaklerin Michaela Brinkmann von Arthax Immobilien aus Hannover. Die möglichen Käufer hätten ganz unterschiedliche, „spannende“ Konzepte für die Scheune vorgelegt, eine Entscheidung ist aber bislang noch nicht gefallen. Dafür habe es aber schon einige Besichtigungen gegeben. Ziel sei es so, eine mögliche Übergabe frühzeitig vorzubereiten. „Und das Angebot in Mittelrode ist total beliebt.“

Jährlicher Bauernmarkt ist beliebt

2005 hatte Ott erstmals einen Bauernmarkt in der Scheune organisiert. Mit Erfolg: Jedes Jahr strömten noch mehr Besucher zu der Veranstaltung. An diesem Tag waren regelmäßig sämtliche Dorfstraßen mit Autos gefüllt. Besonders beliebt ist der riesige Garten. Das Grundstück ist 6700 Quadratmeter groß – zusammen mit dem Wohnhaus.

Ott hatte das Haus 1996 mit ihren vier Kindern gekauft und es der Größe der Familie entsprechend ausgebaut und saniert. Die Scheune befindet sich etwas vom Wohnhaus entfernt und ist 2007 als Café-Scheune umgebaut worden. Zehn Jahre später wurde an die Scheune eine Küche mit Lagerfläche angebaut, um das Essen direkt zubereiten und von dort aus an einem Tresen ausgeben zu können. Bis zu 90 Personen haben normalerweise in den Räumen Platz.

Mittlerweile ist das Café am Sonnabend, Sonntag und an Feiertagen von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Coronabedingt ist der Betrieb aufgrund der aktuell geltenden Vorgaben natürlich geschlossen.

Von Saskia Helmbrecht