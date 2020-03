CDU: Mitfahrbank für Mittelrode

Mittelrode

Der Ortsrat Eldagsen-Mittelrode hat einen Antrag der CDU-Fraktion einstimmig beschlossen: Danach soll in Mittelrode an der Ecke Rodelandstraße/Bockeroder Weg eine Mitfahrbank in Richtung Völksen entstehen.

Im ersten Schritt wird die Stadtverwaltung nun beauftragt, die Möglichkeiten konkret auszuloten. Die Notwendigkeit sieht die CDU in jedem Fall: „Im Ortsteil Mittelrode wird es für einige Einwohner insbesondere in Anbetracht des aktuellen Wandels der öffentlichen Mobilität in der Region Hannover immer schwieriger, den Ort mit den gegebenen Möglichkeiten des ÖPNV zu verlassen“: Gemeint ist die Ausdünnung des Linienverkehrs, den Regionspolitik und Regiobus umgesetzt hatten.

Dieser Schritt treffe manche Bürger härter: „Nicht jeder ist selbstständig mobil; viele sind auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen“, so die CDU. Gerade die Anbindung an den Bahnhof Völksen/ Eldagsen sei aufgrund der nicht abgestimmten Bus- und Zugfahrzeiten „in der Regel problematisch“. Und: Von Mittelrode aus seien so die Nahversorger in Eldagsen besser erreichbar, „da hier keine direkte Busverbindung existiert“. Die Mitfahrbank sehen die Christdemokraten „als pragmatische Ergänzung zu den Möglichkeiten des öffentlichen Nahverkehrs. Sie verweisen auch auf eine Verkehrszählung aus dem August 2019, bei der 250 Fahrzeuge aus Fahrtrichtung Eldagsen in den Ort hinein gezählt worden seien.

Wer so hereinkomme, fährt „in der Regel in Richtung Völksen“ wieder heraus: So würde für mögliche Nutzer „eine realistische Möglichkeit bestehen, innerhalb eines akzeptablen Zeitfensters mitgenommen zu werden“.

Von Christian Zett