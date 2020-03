Bundeswehr besichtigt Krankenhaus in Springe

Springe/Region

Bei der Suche nach einem Standort für ein Corona-Behelfskrankenhaus hat die Bundeswehr nach Informationen der Zeitung zumindest einen Besuch in Springe absolviert: Demnach schauten sich Verantwortliche auch das leer stehende Krankenhausgebäude an der Eldagsener Straße an. Im Rennen sein soll die Immobilie aber nicht: Wie berichtet, geht es momentan offenbar eher um das Messegelände in Hannover.

Die Bundeswehr unterstützt die Region Hannover momentan nach der Suche nach einem Standort – und soll auch beim Betrieb der Einrichtung helfen. Ziel ist, gemeinsam mit den Krankenhäusern für den Fall vorbereitet zu sein, dass die vorhandenen Plätze in den Kliniken nicht reichen: Die Bundeswehr habe man um Amtshilfe gebeten, so die Region, weil ohne Unterstützung „die Realisierung eines solchen Projekts in so kurzer Zeit nicht darstellbar“ sei.

„Wir müssen zügig handeln“

Man prüfe nun unterschiedliche Standorte und Betriebs- und Kooperationsmodelle, um sehr kurzfristig mit der Umsetzung beginnen zu können. Das Behelfskrankenhaus solle eine Anlaufstelle für Patienten sein, die nicht mehr zu Hause betreut werden können und deren Krankheitsverlauf noch unklar ist. Kliniken mit Intensivstationen sollen so wiederum entlastet werden. Regionspräsident Hauke Jagau sprach von „völligem Neuland“, was man mit der Behelfsklinik betrete – mahnte aber auch: Wir müssen jetzt zügig handeln und auch unkonventionelle Wege beschreiten.“

Dass Springe außen vor bleibt, liegt auch an den Plänen, die das Klinikum Region Hannover (KRH) als Betreiber hegt. Wiederholt hatte man dort darauf hingewiesen, dass der Standort nicht auf diesem Weg genutzt werden solle: Unternehmenssprecher Steffen Ellerhoff hatte gesagt: „Das KRH hat die Absicht, das Gebäude zu veräußern, und betreibt das Verfahren mit Nachdruck weiter.“

Schon länger laufen die Verkaufsbemühungen für das Haus. Laut Ellerhoff sind mehrere mögliche Käufer im Rennen. „Im Rahmen des Investorenauswahlverfahrens haben sich mehrere Interessenten gemeldet, die Preisangebote gemacht haben.“ Wie geht es weiter? „Wir bewerten jetzt die Angebote der Bieter und führen Gespräche mit den Interessenten, um eine Auswahl zu treffen.“ Wer genau Interesse hat und was diese Investoren planen, sagt Ellerhoff nicht. „Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund des Vertrauensschutzes im Investorenauswahlverfahren keine Details zu den Bietern nennen können.“

KRH-Verkaufsprozess läuft

Der Verkaufsprozess läuft schon seit Monaten. Das Krankenhaus hatte im Juni 2019 eine Ausschreibung veröffentlicht. Seit September 2015 ist das Krankenhaus zu, seit Ende 2018 auch die Notfallambulanz als Nachfolgenutzung, die eigentlich mal als eine Art Modellprojekt gedacht war. Zum Verkauf steht nun das gesamte Gelände: Es ist aufgeteilt in zwei Grundstücke, die insgesamt 30 920 Quadratmeter groß sind. Die gut 14 000 Quadratmeter großen Gebäude darauf umfassen zwei Krankenhausflügel, dazu Verwaltungs- und Praxisräume, ein Küchen- und Heizungsgebäude sowie Trafo- und Garagenräume. Eröffnet wurde das Krankenhaus 1962, großflächiger umgebaut 1992.

Wie teuer das Gelände wird, ist unklar und soll sich im Verfahren ergeben. Ein Anhaltspunkt sind die Anforderungen, die das KRH an mögliche Interessenten stellte: Sie müssen die „Finanzierungsbestätigung eines oder mehrerer Kreditinstitute über insgesamt mindestens 10 Millionen Euro“ mitbringen.

Dass es kein neues Krankenhaus gibt, hatte das KRH im Verfahren explizit ausgeschlossen. „Eine erneute Nutzung der Liegenschaft als Regelkrankenhaus kommt derzeit nicht in Betracht“, heißt es dort. Weniger, weil man das beim KRH nicht will. In erster Linie bekäme auch ein neuer Betreiber schlicht keine Genehmigung dafür. Springe gilt rechnerisch durch Krankenhäuser in der Umgebung als ausreichend mit Betten versorgt. Für die Notfallambulanz hatte das KRH zuletzt eine Sondergenehmigung, um Betten aus Gehrden quasi abzuordnen.

Die früher Springe zugeordneten Betten hatte das KRH planerisch schließlich nach Laatzen und Gehrden umgebucht.

Von Christian Zett