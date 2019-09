Springe - Bürgerkoffer bietet nur eingeschränkten Service Der als Kompromiss gefeierte Bürgerkoffer, der in Springer Ortsteilen als mobiles Rathaus dienen soll, bereitet weiter Probleme: Wie jetzt bekannt wurde, bietet das avisierte Secondhandmodell nicht den kompletten Rathaus-Service. Die Stadt will weiter an der Entscheidung für den Verwaltungsstellen-Ersatz festhalten – „so gut es geht“.

So wie in Bonndorf im Schwarzwald (Baden-Württemberg) sollen Bürger künftig auch in Springer Ortteilen Rathausangelegenheiten per Bürgerkoffer erledigen können. Problem nur: Die Modelle werden nicht mehr produziert und laufen secondhand nur eingeschränkt. Quelle: Patrick Seeger/dpa