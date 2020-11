Bürger zeigen Einsicht bei Corona-Kontrollen

Springe

Dienstag, 15.15 Uhr auf dem Wochenmarkt – die Polizei in Springe hat ihre Kontrollen im Stadtgebiet nach dem Teil-Lockdown noch einmal verstärkt. Nur vereinzelt mussten die Einsatzkräfte Passanten ansprechen, die ohne Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs waren, ziehen die Beamten Bilanz.

In vier Fällen haben die Spaziergänger ein Attest vorlegen können, von der Maskenpflicht befreit zu sein. Diejenigen, die auf die fehlende Maske angesprochen worden, seien sehr einsichtig.

„Den klassischen Maskenverweigerer kennen wir hier nicht“

Auch Einsatzdienstleiter Lutz Fricke sei in Springe bislang auf viel Einsicht bei den Bürgern gestoßen. „Den klassischen Maskenverweigerer hatten wir hier bisher nicht.“ Etwas schwieriger würden sich aber die Kontrollen an den Bushaltestellen zu Schulbeginn und Unterrichtsende gestalten; am Dienstag sei ihm aber positiv aufgefallen, dass sich nun auch dort die Pendler vermehrt an die Vorgaben hielten. „In Springe reagiert der Bürger auf Ansprachen. Und es braucht etwas Zeit, bis jeder die neuen Vorgaben verinnerlicht hat.“

Mehr Schilder sollen auf Maskenpflicht hinweisen

Damit meint Fricke vor allem die noch recht neue Maskenpflicht unter freiem Himmel – überall dort, wo es eng wird. Die sei noch nicht bei allen angekommen, hat Fricke in den vergangenen Tagen feststellen müssen. Er hofft aber, dass die Stadt die Schilder, die am Marktplatz aufgehängt wurden, bald erneuern wird. Denn die dünnen, laminierten Schilder aus Papier seien aufgrund des Wetters bereits an einigen Stellen kaum noch lesbar; zudem müsste die Anzahl der Schilder erhöht werden, waren sich die Polizisten auf dem Wochenmarkt einig. Auch an den Einkaufszentren und vor allem dort an den Parkplätzen müssten ebenfalls noch Schilder mit dem Hinweis auf die bestehende Maskenpflicht aufgehängt werden, sagt Fricke. Ein Vorteil in Springe: Aufgrund der Überschaubarkeit würde die Zusammenarbeit mit den Schulen, dem Ordnungsamt und der Polizei gut funktionieren – hinzu käme die soziale Kontrolle. „Alle gucken hin. Wir müssen an die Vernunft appellieren – jeder muss sich daran halten.“

52 akut Erkrankte in Springe

In Springe ist die Zahl der akut Infizierten auch am Dienstag weiter gestiegen. Nach Angaben der Region Hannover gibt es nun 52 akut Infizierte, am Montag waren es noch 46 und am Freitag 34. Die Zahl der Genesenen ist auf 86 gestiegen. Der Inzidenzwert lag in Springe bei 110,3, am Montag lag er noch bei 86,9. Regionsweit sind 2098 Menschen an Corona aktuell erkrankt; das sind 175 mehr als noch am Vortag. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag für die Region Hannover bei 115,8; am Montag lag der Wert bei 109,8.

