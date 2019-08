Beim Afrikasonntag der St.-Alexandri-Gemeinde berichtete Ulrike Meusel von den Fortschritten der Förderung durch die Tansaniagruppe in dem Partnerkirchenkreis in Afrika. In dem dort eingerichteten Bildungsprojekt in Kibakwe wird eine Schule eingerichtet, für die bereits 100 Patenschaften übernommen wurden