„Biggest Loser“ aus Springe hat Heimweh

Springe

Bei den verblieben 14 Kandidaten der TV-Sendung „Biggest Loser“ stellten sich kurz vor Halbzeit der Campphase erste Erschöpfungszustände ein; Geschenke von zu Hause sollten für Aufmunterung sorgen. Der Springer Daniel Wittlake wollte auf sein Präsent verzichten, um sich vollkommen auf das Camp zu konzentrieren.

„Meine Befürchtung war, dass ich wirklich Heimweh bekomme und dass ich dann oft an zu Hause, an meine Familie und Freunde denke und dass ich dann nicht mehr mit meinem Kopf voll hier bin“, sagte der 31-Jährige. Trainerin Petra Arvela sah dies anders: „Er wollte wieder diese Emotionen einfach blockieren, und hier wollen wir ja, dass die Kandidaten lernen, mit den Emotionen umzugehen.“ Sie rat ihm, Emotionen zuzulassen, weil das auch stärken kann, und überreichte ihm ein Geschenk.

Wittlake gestand: „Es ist schön, an zu Hause zu denken, eine schöne Nachricht bekommen zu haben. Aber es ist jetzt trotzdem hart.“ Mit den anderen Kandidaten nutze er die Emotionen beim Sport.

Der Schritt auf die Waage sorgte bei dem Springer erneut für Spannung: „Der Druck war auf jeden Fall ziemlich groß, weil ich der Schwerste in unserem Team bin. Deswegen musste ich auch wirklich liefern.“ Das Ergebnis: Er hatte 5,4 Kilo abgenommen und damit sein Gewicht von 172,5 Kilo auf 167,1 Kilo reduziert. „Einfach ein Topergebnis, und da bin ich megastolz drauf“, so Wittlake.

Das nächste Mal erwartet die Kandidaten ein Klassiker und zugleich eine der härtesten Aufgaben: In den Bergen von Naxos müssen die Teams 999 Burpees erreichen. Welches Team es zuerst schafft, ist am kommenden Sonntag, 16. Februar, um 17.30 Uhr in SAT.1 zu sehen.

Von r.