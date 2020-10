Bienenforscher in Springe feiern Erfolge

Springe

Es gibt sie noch: Wilde Honigbienen, die im Deister leben. Ob sie einen Weg finden, mit der gefürchteten Varroamilbe fertigzuwerden, lässt sich noch nicht seriös beantworten. Das zweite Forschungsjahr des Springer Vereins Waldbiene war deutlich erfolgreicher, als die Ehrenamtlichen erwartet haben. Ein Grund für die Bingo-Umweltstiftung Niedersachsen, den Förderzeitraum für das Projekt zu verlängern.

Die Frage klingt banal. Gibt es in Deutschland noch wild lebende Honigbienen und wenn ja: Was unterscheidet ihre natürliche Lebensweise von denen in Magazinbeuten und imkerlicher Betreuung?

Anzeige

Obwohl die Imkerei boomt, gibt es kaum Studien, die sich mit der Biologie der Honigbiene befassen. Die Uni Würzburg forsche, dazu komme eine Handvoll ehrenamtliche Projekte mit ähnlicher Ausrichtung, sagt der Vereinsvorsitzende Rudolf Rantzau. Meist geht es um die Optimierung der Betriebsweise, die sich an menschliche Bedürfnisse orientiert. Sein Verein Waldbiene beschäftigt sich dagegen mit der Ursprünglichkeit der Biene; ihren natürlichen Lebensbedingungen.

Rantzau ist überzeugt, dass solche Erkenntnisse das Potenzial haben, der Imkerei neue Impulse zu geben. Gelingt es, mit dem Wissen die natürliche Überlebensfähigkeit der Honigbienen zu stärken, dann könnte wieder auf chemische Behandlungsmittel verzichtet werden – so wie es vor 30 Jahren für Imker normal war.

Im vorigen Jahr versuchten Rantzau und seine Mitstreiter, „Höhlen“ zu bauen und natürliche Lebensbedingungen zu simulieren. In diesem Jahr entdeckten städtische Förster im Deisterkessel ein Bienenvolk in 14 Metern Höhe, in einer ehemaligen Buntspechthöhle. Ein Glücksfall. Auch die selbst gemachten „Behausungen“ im Hutewald und im Deister wurden besser als im ersten Jahr angenommen.

Das mag daran liegen, dass Rudolf Rantzau, Katrin Jahn-Rantzau, Karen Lau und Martin Rimkus das Volumen der Höhlen reduziert und auf mehr Natürlichkeit geachtet haben: Das Holz darf stark zerklüftet, die Innenwände morsch und durchlöchert sein.

Rantzau: „Welche Wirkung diese natürliche Oberfläche auf die Mikrofauna in der Baumhöhle und auf die Bienen hat, wissen wir nicht.“ Aber: Sie scheint ihnen gut zu tun. Andere Insekten, Würmer, Pilze sind willkommene Mitbewohner. „Bei unseren Kontrollen war da immer jede Menge los. Die Zahl der Varroamilben blieb aber vergleichweise gering.“

Das Klima in den natürlichen Höhlen ist anders als im klassischen Bienenstock. Die Insekten seien gut isoliert, müssten an kalten Tagen weniger „heizen“, hätten weniger Stress. Eine weitere Erkenntnis: Die Völker in der Natur sind deutlich kleiner.

Der Vereinsvorsitzende ist mittlerweile überzeugt: „Unsere Bienen hier im Deister ticken noch immer so wie vor Millionen von Jahren.“ Der Mensch habe die Genetik bislang nur geringfügig beeinflussen können; ganz anders als bei anderen Nutztieren.

Die Varroamilbe, die in den Siebzigerjahren eingeschleppt wurde und seitdem bekämpft werden muss, weil unbehandelte Völker zugrunde gehen, macht vor den wilden Honigbienen keinen Halt. Alle Völker, die der Springer Verein aufspüren konnte, sind befallen. Es besteht aber die Hoffnung, dass sie den Parasiten abwehren können. Der Befall sei vergleichsweise gering. Rantzau: „Woran das liegen könnte, ist die spannende Frage, die sich nicht in wenigen Jahren seriös beantworten lässt. Aber wir haben Anhaltspunkte, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das macht Hoffnung.“

2021 möchte der Verein seine Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund vertiefen. „Außerdem wollen wir mehr natürliche Höhlen aufstellen, um zu sehen, ob unsere Theorien stimmen“, sagt Rantzau, der jede Woche zehn bis 15 Stunden in seine Forschungsarbeit als Ökologe investiert.

Von Marita Scheffler