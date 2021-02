Springe - Bettina Wulff will Orgel in St. Andreas in Springe retten

Die Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Karin Müller-Rothe, konnte Bettina Wulf, die Exgattin des ehemaligen Bundespräsidenten, als Botschafterin für das Spendensammeln gewinnen. „Ich habe sie angerufen und sie hat gleich zugesagt, das finde ich toll.“.