Völksen

Wie teuer das Vergehen die Stadt kommen wird, berichtete Dieter Erdmann, der Chef des städtischen Eigenbetriebs Stadtentwässerung, jetzt im Fachausschuss. „Wir reden da nicht über 1000 oder 10 000 Euro“, sagte Erdmann, „das wird ein Betrag mit fünf Nullen am Ende.“

Wie berichtet, hatte die Stadt Mitte November entdeckt, dass Unbekannte Beton in einen Schmutzwasserkanal südlich des Röderbeekswegs in Völksen gekippt hatten. Das Rohr war verstopft und wurde umgehend gespült. „Das funktioniert erstmal. Die Ablagerungen sind aber nicht vollständig zu beseitigen“, so Erdmann. Wie eine Kamerabefahrung zeigte, war der Beton zum Teil schon gehärtet, muss also schon eine Weile in der Kanalisation gewesen sein. Um das Rohr vollständig frei zu bekommen, „hätten wir fräsen müssen“, so Erdmann. Da die Rohre aber „nicht mehr die allertollsten“ seien, hätten sie bei den Arbeiten leicht kaputt gehen können.

Also wird nun eine weitere und vor allem unnötige Baumaßnahme fällig. Der Entwässerungs-Leiter fand klare Worte. „Das kotzt mich an.“ Klar, dass die Stadt auf den Kosten nicht sitzen bleiben will. „Ich weiß nicht, welcher Depp so was macht. Mir wäre sehr daran gelegen, wenn wir sachdienliche Hinweise auf den Verursacher bekommen würden“, sagte Erdmann.

Von Jan-Erik Bertram