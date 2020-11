Springe

Pro Jahr sollen die rückwirkend zum 1. Januar 2018 eingeführten wiederkehrenden Beiträge 2 Millionen Euro Einnahmen für Straßenbaumaßnahmen der Stadt bringen. Das geht aus den Haushaltsplanungen der Verwaltung hervor.

Zahlen müssen diese Summe die Grundstückseigentümer in den jeweiligen Abrechnungsgebieten, von denen es einen bis vier pro Ortsteil gibt. Dass Springe und Bennig­sen dabei in den Jahren 2018 bis 2024 am härtesten getroffen sind, ist kein Geheimnis: Nicht zuletzt deshalb haben sich in beiden Orten Bürgerinitiativen gegen die Beiträge gebildet.

Kanalsanierung in Bennigsen sorgt für hohe Gebühren

Grund für das Ungleichgewicht: In Springe hat die Stadt diverse Kanal- und Straßenbaumaßnahmen vorgezogen, um sie parallel zur Fernwärmeverlegung durch die Stadtwerke umzusetzen. In Bennigsen läuft schon länger eine umfangreiche Kanalsanierung, um künftig Überflutungen im Ort zu vermeiden und um das Netz fit zu machen für neue geplante Baugebiete. Vergangene Woche hat der Verwaltungsausschuss endgültig beschlossen, beide Projekte fortzusetzen – auch wenn sich SPD und CDU in einem Antrag ursprünglich gewünscht hatten, die Belastungen besser auf verschiedene Orte zu verteilen.

Diese Zeitung hat nun Zahlen und Planungen der Stadt für die Jahre 2018 bis 2024 analysiert und errechnet, wie viel Geld der Eigentümer eines 1000-Quadratmeter-Grundstücks in jedem Ortsteil in dieser Zeit zahlen muss. Die Daten der Stadt sind zum großen Teil Schätzungen und Hochrechnungen – schließlich steht noch nicht genau fest, welche Baumaßnahmen wann genau umgesetzt werden. Außerdem gilt: Abgerechnet wird am Schluss – erst am Ende ist der genaue Preis für ein Projekt verbindlich zu bestimmen.

Zahlen zeigen: Springer zahlen zwischen 64,50 und 10.665,40 Euro

Was zeigen die Zahlen? Einen teils eklatanten Unterschied zwischen den Ortsteilen. Die Extreme bilden dabei Bennigsen-West (also der Ort westlich der Bahnstrecke) und Bennigsen Ost. Während ein Grundstücksbesitzer in Mittelrode in den sieben betrachteten Jahren gerade einmal 64,50 Euro zahlen muss, sind es in Bennigsen 10.565,40 Euro. Dahinter kommt Bennigsen-Ost – allerdings schon mit einigem Abstand. Dann folgen drei von vier Kernstadtgebieten: Mitte (zwischen Bahnstrecke und B 217), Gewerbegebiet (rund um Industriestraße und

Philipp-Reis-Straße) sowie Süd (südlich B 217). Springe-Nord (nördlich der Bahn) kommt erst nach Völksen-Süd (Trennung: B 217) und Gestorf an die Reihe. Rechnet man die Beiträge aller Gebiete zusammen, dann zahlen die Menschen in Bennigsen-West annähernd genau so viel wie alle anderen zusammen. Auch deshalb ist dort ein Zentrum der Gegenwehr gegen die Beiträge – von dort liegt auch eine Klage gegen das System beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg vor. Eine Entscheidung wird es frühestens 2021 geben.

