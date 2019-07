Ein 27-Jähriger kümmerte sich um den Alkoholnachschub bei einer Geburtstagsfeier in Bennigsen. Allerdings nahm er in einem Supermarkt zwei Schnapsflaschen mit, ohne sie zu bezahlen. Danach legte er sich mit dem Ladendetektiv an. Dafür musste er sich nun vor dem Amtsgericht verantworten.