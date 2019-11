Ein Konzert der Liebe in der Bennigser Kirche

Bennigsen

Eigentlich gilt der Mai als Monat der Liebe. Allerdings lässt sich die Liebe nicht auf den Frühling reduzieren. „Gott sei Dank“, wird manch einer denken. Denn Sabine Nauber hatte mit der Kantorei für das Konzert in der St.-Martin-Kirche das Thema Liebe ausgewählt. Und das in einem Monat, der wegen der Feiertage Allerheiligen oder dem Volkstrauertag eher mit den Themen Tod und Sterben verbunden ist.

Für das Konzert in Bennigsen konnten die Organisatoren Organist Axel LaDeur und das Bremer Klarinettenquartett gewinnen. Das Ergebnis: Ein außerordentlich facettenreiches und kurzweiliges Konzert, bei dem die Musiker ihre Zuhörer in ihren Bann zogen.

Das älteste Zeugnis hocherotischer Texte über die Liebe ist in einem Hohelied der Bibel zu finden. Im Programm standen gleich drei Komponisten aus dem 15. Jahrhundert und der Neuzeit, die sich dieser Texte angenommen haben. Teils im lateinischen Text der Septuaginta, teils in der Übersetzung ins Englische.

Chor und Klarinetten mit viel Spielfreude

Die Chorsätze wurden teilweise von der Orgel, beziehungsweise von den vier Klarinetten begleitet. Zwischen den Chorsätzen hatten allein die Klarinetten das Wort. Es war ein Genuss, wie die vier Profimusiker im Zusammenspiel aufeinander Acht gaben, und mit welcher Spielfreude sie die ungarischen Tänze von Ferenc Farkas, oder auch die Cinq Mouvements von Claude Arrieu interpretierten.

Die Zuhörer bekamen mit den Übersetzungen die Möglichkeit zu verstehen, was in englischer, lateinischer, französischer oder italienischer Sprache den Noten an Text zugeordnet ist. Mancher Text ist unverblümt fordernd wie in dem „Belle, qui tienes ma vie“ von Thoinot Arbeau: „Komm näher, meine Geliebte. Sei mir nicht länger widerspenstig. Denn mein Herz ist dein. Um meine Ungeduld zu besänftigen, gib mir einen Kuss.“ Andere Texte sind verschlüsselt, wie in John Dowlands „Come again“, in dem der Jüngling um eine erneute Liebesnacht buhlt.

Mozart rückt in den Mittelpunkt

Die zweite Hälfte des Konzertes war von Volksweisen geprägt, bevor im Schlussteil Wolfgang Amadeus Mozart im Mittelpunkt stand. In dem Divertimento für vier Klarinetten erklangen Themen aus Figaros Hochzeit und Don Giovanni. Anschließend wurden einige Notturni (Nachtmusiken) in italienischer Sprache gesungen, die von Liebesfreud und Liebesleid handelten, von Mozart als dreistimmige Sätze vertont und von Bassetthörnern (Klarinetten in Tenorlage) begleitet wurden.

Den Abschluss bildete eine von Heinrich Isaac komponierte Melodie, die sowohl als Volkslied, mit dem Text „ Innsbruck, ich muss die lassen“ bekannt ist, aber auch als Kirchenlied „Nun ruhen alle Wälder“ im Gesangbuch zu finden sind. Die Zuhörer wurden eingeladen, den letzten Vers dieses Kirchenliedes mitzusingen, der mit einer Choralbegleitung für Orgel von Johannes Brahms von Axel LaDeur das Konzert beendete.

Im Gemeindehaus feierten die Chormitglieder gemeinsam mit den Konzertgästen und Musikern die gelungene Veranstaltung, die für Sabine Nauber zu den wenigen besonderen Auftritten gehört, die bis zum Jahresende noch in ihrem Terminkalender stehen. Mit dem 1. Januar beginnt für die rührige Kirchenmusikerin ein Sabbatjahr.

Lesen Sie auch:

Von Horst Voigtmann